محافظات

محافظ الغربية ووزير الأوقاف والمفتي يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأحمدي

الغربية أحمد علي

أدى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، و أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، واللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية ،صلاة الجمعة من داخل رحاب المسجد الأحمدي بمدينة طنطا، وذلك ضمن فعاليات احتفالات العيد القومي الـ 227 لمحافظة الغربية، والذي يُقام هذا العام تحت شعار “أسبوع الخير”، وسط حضور جماهيري واسع من أبناء المحافظة ومشاركة القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

توجيهات محافظ الغربية 

وقد شهد الصلاة، الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ،والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ،إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، مؤكداً أن نصر السادس من أكتوبر يظل يوماً خالداً في تاريخ مصر، وأن تزامنه مع العيد القومي للغربية يجسد قيم التضحية والإرادة التي صنعت أمجاد الوطن.

احتفالات عيد القومي 

ومن داخل أروقة المسجد الأحمدي، أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن هذا المسجد يظل منارة للإيمان والتاريخ ومقصداً لزائري طنطا من كل أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن أداء صلاة الجمعة من داخله في هذه المناسبة الوطنية الغالية شرف وفخر كبير، ومعرباً عن سعادته بحرص كبار العلماء ورموز الدولة على مشاركة أبناء عروس الدلتا فرحتهم بالعيد القومي، بما يضفي على المناسبة طابعاً مميزاً يبعث على الفخر والاعتزاز.

واشار اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن احتفالات العيد القومي هذا العام جاءت تحت شعار “أسبوع الخير”، حرصاً على أن يكون العيد مناسبة حقيقية يشعر بها كل مواطن، وبالأخص البسطاء من أبناء المحافظة، موضحاً أن الهدف أن يلمس الناس ثمار العيد في حياتهم اليومية من خلال المساعدات والخدمات والمشروعات التي تتواصل حتى السابع من أكتوبر، ليصبح العيد القومي مناسبة للخير والعطاء مثلما هو ذكرى للتاريخ والفخر، مؤكداً: “أردنا أن يصل العيد القومي إلى قلوب الناس البسيطة قبل أن يملأ الميادين بالاحتفالات” .


وجدير بالذكر أن محافظة الغربية قد دشنت فعاليات “أسبوع الخير” منذ مطلع الشهر الجاري بتوزيع مساعدات مالية وغذائية وبطاطين وأدوات مدرسية لذوي الهمم والأسر الأكثر احتياجاً، إلى جانب افتتاح مشروعات خدمية وتنموية جديدة بمختلف المراكز والمدن، على أن تستمر هذه الفعاليات حتى يوم السابع من أكتوبر، ليبقى العيد القومي مناسبة متجددة للعطاء والانتماء والفخر بتاريخ أبناء المحافظة.

اخبار محافظة الغربية احتفالات عيد القومي صلاة الجمعة مسجد السيد البدوى طنطا

