حوادث

طلقني يا أخي مش عايزة أعيش معاك .. جريمة زوجية صادمة بسبب كلمتين بالغربية

الغربية أحمد علي

شهدت منطقة سكة زفتي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ اعتداء زوج بالضرب على زوجته بواسطة أداة حادة لرفعها دعوي قضائية ومطالبته بالحقوق الشرعية حال غضبتها داخل منزل أسرتها الامر الذي أصابها بجروح في الوجه وأماكن متفرقة من جسدها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

توجيهات محافظ الغربية 


في المقابل أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان المستشار أحمد ثروت بالضرورة فتح باب التحقيق في واقعة اعتداء زوج علي زوجته بواسطة كتر  وإصابتها بنحو 30 غرزه إثر خلافات أسرية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


كما وجهت النيابة العامة بحبس الزوج المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وأخذ أقوال الزوجه المجني عليها .


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اعتداء زوج يدعي "م.ن"35 سنة علي زوجته بواسطة اداة حاده بسبب دعوه خلافات أسرية نتيجة رفعها قضية نفقة .

تحرك أمني عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة من ضبط الزوج المتهم واقتياده الي ديوان قسم شرطة ثان المحلة.
كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الزوجه الضحية إلي طوارىء مستشفي المحلة العام لاسعافها سعيا في انقاذ حياتها .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية زوج يتعدي علي زوجته مشرط مركز المحلة أمن الغربية

