الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

محمد صلاح: الوقت الحالي هو الأنسب لتكاتف الجميع لدعم الزمالك قبل مواجهة المحلة

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للأبيض، كان يجب أن يتحدث مع اللاعبين لعدم التراجع للخلف بعد التقدم أمام الأهلي، والسعي إلى تسجيل أكثر من هدف؛ لحسم المواجهة.

وأضاف صلاح، في تصريحاته لبرنامج “زملكاوي” مع الإعلامي محمد أبو العلا: خلال الشوط الثاني لم نرَ الخبرات التي كنا ننتظرها من لاعبي الزمالك، وكان من الضروري استغلال الفرص بشكل أفضل”.

وطالب نجم الزمالك السابق، مجلس الإدارة، بضرورة لمّ شمل الفريق سريعًا قبل المواجهة المرتقبة أمام غزل المحلة، مؤكدًا أن الوقت الحالي هو الأنسب لتكاتف الجميع خلف الفريق.

وتساءل: “أريد معرفة من هو المهاجم الثاني بعد الفلسطيني عدي الدباغ، وفي رأيي، يجب الدفع بسيف الجزيري في المباريات؛ حال جاهزيته”.

كما أشاد صلاح بقدرات ناصر ماهر، مؤكدًا أنه قادر على صناعة الفارق وضرب التكتلات الدفاعية لفريق غزل المحلة في اللقاء المقبل.

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة دورى نايل غزل المحلة

