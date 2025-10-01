قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

شاب يطلق كلبا شرسا للاعتداء على فتاة بالمحلة بقصد معاكستها

الغربية أحمد علي

شهدت قرية محلة أبوعلي التابعة لمركز شرطة المحلة منذ قليل شروع شاب في ممارسة أعمال البلطجة بإطلاق كلب شرس للاعتداء علي فتاة عشرينية تعمل محفظه للقرأن الكريم أثناء سيرها بطريق العام بقصد معاكستها مما تسبب في إصابتها بجروح وسحجات في أماكن متفرقة من جسدها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أسرة الفتاة "م.ا"29 سنة تتهم شابا يدعي "خ.ا"34 سنة بالاعتداء عليها بإطلاق كلب شرس أثناء سيرها بنطاق أرض السكري بقرية محلة أبوعلي بنطاق دائرة المركز.

 

تحرك أمني عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الفتاة الضحية وعرضها علي مفتش الصحة لبيان اسباب إصابتها بسبب عقر كلب شرس .


ويكثف ضباط مباحث مركز المحلة من جهودها لسرعة ضبط الشاب المتهم وعرضه علي جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

