قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: روح وطنية خالصة سادت العمل البرلماني وشرّفت تاريخ مصر التشريعي
استبعاد معلمة ضربت طالبًا بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
مدبولي: ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون.. ونعمل على تحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق
بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ
بسبب قضية نفقة وطلب الطلاق.. القصة الكاملة لزوج يصيب زوجته بـ30 غرزة في المحلة
رئيس الوزراء يشيد بتعاون النواب والحكومة لإصدار منظومة عدالة متوازنة وحديثة
أرتكبوا 26 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
القبض على 3 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل ناد صحي بمدينة نصر
مدبولي: ملاحظات الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية تجسد الحرص على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عميد طب طنطا يتفقد تجهيزات معمل السموم والمخدرات بقسم الطب الشرعي

كلية الطب بجامعة طنطا
كلية الطب بجامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أجرى الدكتور محمد حنتيرة، القائم بأعمال عميد كلية الطب جامعـة طنطـا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، جولة تفقدية لمتابعة أعمال وتجهيزات معمل السموم والمخدرات بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية ومعملي الطلاب بقسم الهستولوجيا تمهيدا لافتتاحهم.

رافقه خلال الجولة الدكتور لؤى الأحول وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة نيفين أحمد حسن رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بالكلية ، وأيمن الغمرى أمين الكلية.

جولة ميدانية 

أكد الدكتور محمد حنتيرة القائم بأعمال عميد الكلية ، على سعى إدارة الكلية لتطوير بنيتها التحتية وتوفير بيئة متكاملة لخدمة العملية التعليمية والمجتمعية، تواكب أحدث النظم العالمية بدعم مطلق ومستمر من  الدكتور محمد حسين محمود رئيس جامعـة طنطا لكلية الطب، موجها له خالص الشكر والثناء حيث كان له دوركبير  فى دعم إنشاء هذا المشروع البحثي.

مستشفيات جامعة طنطا 

وخلال الجولة أطلع الدكتور محمد حنتيرة القائم بأعمال عميد الكلية ، على مراحل التنفيذ ومعدلات الإنجاز مؤكدا على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال فى المواعيد المحددة، مشددا على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والجودة والدقة فى تجهيز المعامل بما يضمن تقديم خدمة تعليمية عملية ومجتمعية متميزة، معربا عن تقديره للجهود المبذولة من الفرق الهندسية والفنية المنفذة لتجهيزات المعامل.

مركز السموم 

وفيما يخص معمل الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، أوضح القائم بأعمال عميد الكلية أن تطوير معمل السموم والمخدرات بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية يتم حاليا وفقا لمشروع تطوير المعامل للاعتماد بالتعاون مع وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي لتطوير المعمل وإمداده بأحدث الأجهزة ليكون مطابقا لأحدث مواصفات ال IOS تمهيدا لاعتماده بنهاية المشروع وذلك تحت إشراف الدكتورة نيفين أحمد رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية والمدير التنفيذي للمشروع والدكتورة عائشة عماد الميهى المدرس بالقسم ونائب المدير التنفيذي للمشروع .

قسم الطب الشرعي 

وقال حنتيرة في تصريحات صحفية، إن معمل السموم والمخدرات بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية ، يقدم خدمات الكشف عن المخدرات فى البول للموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي والخاص بمحافظة الغربية والدلتا، ويشمل التحليل الرقمي الكمي للمخدرات باستخدام أحدث وأدق الأجهزة CDT240 Auto Chemistry Analyzer والكشف الكيفي عن المخدرات " السباعى" وخدمة متابعة مستويات العقاقير العلاجية بالدم وخدمة متميزة لمرضى الإدمان بالتعاون مع المستشفيات ومراكز التأهيل بالإضافة إلى خدمة الأطباء والباحثين بخدمات تحليلية متقدمة.

وفيما يخص معملي الطلاب بقسم الهستولوجيا ، أوضح القائم بأعمال عميد الكلية أنه تم الانتهاء من تركيب السيراميك والشبابيك والتكيفات ومقاعد تواجد الطلاب، وذلك تحت إشراف الدكتورة نجلاء سرحان رئيس قسم الهستولوجيا بالكلية.

اخبار محافظة الغربية عميد كلية الطب جامعة طنطا مركز السموم علاج المرضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لاتعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

بيراميدز

«الغندور»: المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

جامعة المنوفية

تعرف على الشروط وموعد التقديم.. وظائف بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

موعد إجازة شهر 6 أكتوبر 2025

إجازة شهر أكتوبر 2025.. متى يحصل الموظفون والطلاب عليها

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

بالصور

بمشاركة 5 دول عربية وأجنبية.. انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية| اليوم

مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كيا
كيا
كيا

فيديو

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد