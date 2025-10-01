عميد طب طنطا يتفقد تجهيزات معمل السموم والمخدرات بقسم الطب الشرعي

أجرى الدكتور محمد حنتيرة، القائم بأعمال عميد كلية الطب جامعـة طنطـا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، جولة تفقدية لمتابعة أعمال وتجهيزات معمل السموم والمخدرات بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية ومعملي الطلاب بقسم الهستولوجيا تمهيدا لافتتاحهم.

رافقه خلال الجولة الدكتور لؤى الأحول وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة نيفين أحمد حسن رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بالكلية ، وأيمن الغمرى أمين الكلية.

جولة ميدانية

أكد الدكتور محمد حنتيرة القائم بأعمال عميد الكلية ، على سعى إدارة الكلية لتطوير بنيتها التحتية وتوفير بيئة متكاملة لخدمة العملية التعليمية والمجتمعية، تواكب أحدث النظم العالمية بدعم مطلق ومستمر من الدكتور محمد حسين محمود رئيس جامعـة طنطا لكلية الطب، موجها له خالص الشكر والثناء حيث كان له دوركبير فى دعم إنشاء هذا المشروع البحثي.

مستشفيات جامعة طنطا

وخلال الجولة أطلع الدكتور محمد حنتيرة القائم بأعمال عميد الكلية ، على مراحل التنفيذ ومعدلات الإنجاز مؤكدا على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال فى المواعيد المحددة، مشددا على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والجودة والدقة فى تجهيز المعامل بما يضمن تقديم خدمة تعليمية عملية ومجتمعية متميزة، معربا عن تقديره للجهود المبذولة من الفرق الهندسية والفنية المنفذة لتجهيزات المعامل.

مركز السموم

وفيما يخص معمل الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، أوضح القائم بأعمال عميد الكلية أن تطوير معمل السموم والمخدرات بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية يتم حاليا وفقا لمشروع تطوير المعامل للاعتماد بالتعاون مع وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي لتطوير المعمل وإمداده بأحدث الأجهزة ليكون مطابقا لأحدث مواصفات ال IOS تمهيدا لاعتماده بنهاية المشروع وذلك تحت إشراف الدكتورة نيفين أحمد رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية والمدير التنفيذي للمشروع والدكتورة عائشة عماد الميهى المدرس بالقسم ونائب المدير التنفيذي للمشروع .

قسم الطب الشرعي

وقال حنتيرة في تصريحات صحفية، إن معمل السموم والمخدرات بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية ، يقدم خدمات الكشف عن المخدرات فى البول للموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي والخاص بمحافظة الغربية والدلتا، ويشمل التحليل الرقمي الكمي للمخدرات باستخدام أحدث وأدق الأجهزة CDT240 Auto Chemistry Analyzer والكشف الكيفي عن المخدرات " السباعى" وخدمة متابعة مستويات العقاقير العلاجية بالدم وخدمة متميزة لمرضى الإدمان بالتعاون مع المستشفيات ومراكز التأهيل بالإضافة إلى خدمة الأطباء والباحثين بخدمات تحليلية متقدمة.

وفيما يخص معملي الطلاب بقسم الهستولوجيا ، أوضح القائم بأعمال عميد الكلية أنه تم الانتهاء من تركيب السيراميك والشبابيك والتكيفات ومقاعد تواجد الطلاب، وذلك تحت إشراف الدكتورة نجلاء سرحان رئيس قسم الهستولوجيا بالكلية.