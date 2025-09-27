قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

استعداداً لبدء الدراسة غدا.. محمد حسين يجري جولة تفقدية بجامعة طنطا الأهلية

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أجرى الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا والقائم بتسيير أعمال جامعة طنطا الأهلية، جولة تفقدية شاملة صباح اليوم بمقر الجامعة الأهلية، وذلك بهدف متابعة الاستعدادات النهائية وآخر التجهيزات لبدء الدراسة المقررة غداً.

وشملت الجولة متابعة أعمال تقديم الطلاب الجُدد، حيث التقى رئيس الجامعة بهم واستمع إلى استفساراتهم، مؤكداً على تذليل كافة العقبات لضمان انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول، وقد رافق رئيس الجامعة في جولته الدكتورة هويدا إسماعيل، وكيل كلية الطب بجامعة طنطا السابق، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأكد الدكتور محمد حسين أن الجولة التفقدية تهدف إلى الاطمئنان على جاهزية المدرجات والقاعات والمرافق كافة، مشدداً على أن الجامعة الأهلية تسعى لتوفير بيئة تعليمية محفزة وذات جودة تنافسية تخدم طلاب إقليم الدلتا، مضيفاً أنه تم الانتهاء من الاستعدادات اللوجستية والأكاديمية والتقنية لاستقبال الطلاب في جامعة طنطا الأهلية وبدء عام دراسي جديد ومتميز، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي للجامعة هو تخريج كوادر مؤهلة ومبتكرة قادرة على المنافسة والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، متمنيا لجميع الطلاب كل التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية الجديدة.

اخبار محافظة الغربية طنطا جامعة طنطا الأهلية طلاب وطالبات

