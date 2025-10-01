غزل المحلة يواصل تدريباته لمواجهة الزمالك في الدوري.. صور

قاد علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة، تدريبات زعيم الفلاحين اليوم الأربعاء في إطار استعداداته لمواجهة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.





وشهدت تدريبات فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة تألق العديد من لاعبي الفريق استعدادا لخوض مباراة الزمالك في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.





موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة





ويخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مباراة قوية أمام نظيره غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت المقبل باستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.





ويستضيف ملعب استاد هيئة قناة السويس مباراة الزمالك وغزل المحلة المقبلة، بعد غلق استاد القاهرة بداية من شهر أكتوبر بسبب أعمال الصيانة، ما دفع إدارة الزمالك لطلب نقل اللقاء إلى ملعب هيئة قناة السويس.





الزمالك خاض هذا الموسم 3 مباريات على نفس الملعب أمام سيراميكا كليوباترا ومودرن فيوتشر والإسماعيلي.

وتأمل جماهير القلعة البيضاء أن يواصل الزمالك مشواره بقوة في المسابقة المحلية أملا فى التتويج باللقب بعد غياب طويل.القناة الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

تذاع مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الدوري المصري عبر قناة أون سبورت، باعتبارها التي تمتلك الحقوق الحصرية لبث المباريات بشكل مباشر خلال السنوات الأخيرة.



ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانييك فيريرا ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة.

فيما يحتل فريق غزل المحلة بقيادة علاء عبدالعال المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدوري الممتاز.