قائمة برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
قيادي بالجبهة الوطنية: مؤشرات النمو الأخيرة تعكس صلابة الاقتصاد المصري
جامعة بنها تحصد الفئة الفضية بمسابقة الأفضل في الأنشطة الطلابية
إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري
30 ألف جنيه تأمين.. تعرف على أوراق وإجراءات الترشح لانتخابات النواب 2025
انتبه.. شبورة كثيفة صباحا وأمطار ونشاط للرياح والأتربة على هذه المناطق
قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة
اللجنة النقابية بحزب الوفد تعلن دعمها لحقوق المعتصمين
خد فلوسي للعب كمبيوتر جيمز.. طالب طب يسحل والدته الأجنبية ويسرق أموالها بالجيزة
وزير الخارجية: غزة سيديرها الفلسطينيون.. والحديث الآن عن لجنة انتقالية تدير القطاع دون حماس
دون الـ48 جنيها.. سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم
وزير قطاع الأعمال: دعم الصناعات الحيوية وتوطين الدواء أولوية استراتيجية
حوادث

قرار عاجل.. النيابة العامة تقرر حبس عامل تعدى على زوجته بـ مشرط في المحلة

الزوجة المعتدي عليها بالمحلة
الزوجة المعتدي عليها بالمحلة

أعطى المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان المستشار أحمد ثروت بضرورة فتح باب التحقيق في واقعة اعتداء زوج على زوجته بواسطة "مشرط " وإصابتها بنحو 30 غرزه داخل منزل أسرتها بمنطقة سكة زفتى، إثر خلافات أسرية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

قرار عاجل من النيابة العامة 

وأمرت النيابة العامة بحبس الزوج المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وأخذ أقوال الزوجة المجني عليها .

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اعتداء زوج يدعي "م.ن"35 سنة علي زوجته بواسطة أداة حادة بسبب دعوى خلافات أسرية نتيجة رفعها قضية نفقة.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية تحت إشراف العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة والرائد محمد عبد رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة إلي مكان الحادث وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة من ضبط الزوج المتهم واقتياده إلي ديوان قسم شرطة ثان المحلة.

كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الزوجة الضحية إلي طوارئ مستشفي المحلة العام لاسعافها سعيا لإنقاذ حياتها .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تعدي زوجه مشرط حبس عامل 4 أيام

