قرار عاجل.. النيابة العامة تقرر حبس عامل تعدى على زوجته بـ مشرط في المحلة

أعطى المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان المستشار أحمد ثروت بضرورة فتح باب التحقيق في واقعة اعتداء زوج على زوجته بواسطة "مشرط " وإصابتها بنحو 30 غرزه داخل منزل أسرتها بمنطقة سكة زفتى، إثر خلافات أسرية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

قرار عاجل من النيابة العامة

وأمرت النيابة العامة بحبس الزوج المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وأخذ أقوال الزوجة المجني عليها .

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اعتداء زوج يدعي "م.ن"35 سنة علي زوجته بواسطة أداة حادة بسبب دعوى خلافات أسرية نتيجة رفعها قضية نفقة.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية تحت إشراف العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة والرائد محمد عبد رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة إلي مكان الحادث وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة من ضبط الزوج المتهم واقتياده إلي ديوان قسم شرطة ثان المحلة.

كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الزوجة الضحية إلي طوارئ مستشفي المحلة العام لاسعافها سعيا لإنقاذ حياتها .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.