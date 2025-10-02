قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك سيحسم مصير فيريرا عقب مباراة غزل المحلة| تفاصيل

ولاء خنيزي

يعيش نادي الزمالك في الفترة الحالية أجواءً من الترقب، بعدما قرر مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب تأجيل حسم مصير المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا إلى ما بعد المباراة المقبلة أمام غزل المحلة في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

الاستقرار الفني 

يأتي  قرار مجلس ادارة نادي الزمالك في ظل حاجة الفريق إلى الاستقرار الفني خلال المنافسات المحلية والقارية، حيث ينتظر الفارس الأبيض مواجهات قوية في الدوري وكذلك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

التأني في اتخاذ القرار بسبب الشرط الجزائي

ينص عقد فيريرا مع الزمالك على وجود شرط جزائي يعادل راتب ثلاثة أشهر، وهو ما يدفع الإدارة للتأني قبل اتخاذ قرار الإقالة، وقاد المدرب البلجيكي الفريق الأبيض في 9 مباريات بالدوري، تمكن خلالها من تحقيق 5 انتصارات، وتعادل في مباراتين، بينما تلقى الخسارة في مباراتين أيضًا.

فرصة لإعادة التقييم 

ترى إدارة الزمالك أن فترة التوقف القادمة بالدوري، المقررة خلال الشهر الجاري، ستكون فرصة مناسبة لإعادة تقييم الموقف، والبحث عن بديل في حال الاستقرار على رحيله.

دور المدير الرياضي جون إدوارد

يرتبط قرار بقاء فيريرا أو رحيله بالتنسيق الكامل مع المدير الرياضي للفريق جون إدوارد، إذ يملك الصلاحيات الكاملة لتحديد مصير أي عنصر داخل منظومة الكرة بالنادي، سواء من اللاعبين أو الأجهزة الفنية، وهذا ما يجعل القرار النهائي مؤجلًا حتى تتضح رؤية الإدارة الفنية بشكل كامل.

ممدوح عباس يطمئن الجماهير بشأن أرض أكتوبر

في إطار منفصل، خرج رئيس نادي الزمالك الأسبق ممدوح عباس برسالة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وجهها إلى جماهير القلعة البيضاء ومجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، قال فيها:

"اطمئنكم أننا سنتسلم خطاب أرض أكتوبر في القريب العاجل جدًا، وهذا للعلم."

وهو التصريح الذي أعاد الأمل للجماهير بشأن أزمة فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر.

تفاصيل أزمة أرض أكتوبر

تعود الأزمة إلى الخطابات المتبادلة بين النادي وجهاز مدينة أكتوبر، حيث سبق وأن تلقى الزمالك في مارس الماضي إخطارًا بأن المهلة الممنوحة لإنهاء الأعمال ستنتهي في ديسمبر 2024، قبل أن يتم مدها 6 أشهر إضافية لتصل حتى يونيو 2025.

كما تقدم الزمالك بخطاب آخر لمد المهلة القانونية حتى سبتمبر 2026، سعيًا لاستكمال مشروع الفرع الجديد للنادي.

بيان مجلس الإدارة ومناشدة الرئيس

كان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أصدر بيانًا رسميًا ناشد فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتدخل لمساندة النادي في استعادة أرض السادس من أكتوبر.

أكد البيان أن هذه الأرض تمثل "حلم أجيال من جماهير القلعة البيضاء، وملاذًا حقيقيًا لبناء مستقبل يليق بتاريخ النادي العريق".

كما أشار إلى أن النادي حصل بالفعل على موافقة مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني بمد المهلة لعامين إضافيين، بحيث تنتهي في سبتمبر 2026.

