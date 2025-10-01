أزمات شيكو بانزا داخل الزمالك ما زالت مستمرة | إيه الحكاية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معارك أدت إلى نصر أكتوبر .. تعرف على ملاحم الجيش من 67 لحرب الاستنزاف
تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي بمسجد السيدة نفيسة.. صور
كانوا نايمين.. ننشر أسماء 11 ضحية بين متوفين ومصابين بحريق عقار فيصل
استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم
الرئيس السيسي: الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف وطني لحماية المواطن
أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير عماد النحاس مع الأهلي
بدء اجتماع اللجنة العامة للنواب لدراسة الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أول تعليق من تعليم بني سويف على واقعة توزيع شنط على الطلاب داخل المدرسة
إنشاء 50 فندقا جديدا.. خبير: مصر تضع أقدامها بين الكبار في السياحة
كرامة المواطن وحقوقه ليست محل مساومة.. 10 رسائل من رئيس الوزراء أمام مجلس النواب
اكتشاف أثري جديد في قلب معابد الكرنك يكشف لوحة فرعونية يونانية رومانية نادرة بالأقصر
ما تزال أزمات المهاجم الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تتصدر المشهد الكروي داخل القلعة البيضاء، بعدما توالت العقوبات التي وقعتها إدارة النادي والجهاز الفني عليه نتيجة تصرفاته المثيرة للجدل، سواء داخل الملعب أو خارجه.

بداية الأزمات

انطلقت مشاكل شيكو بانزا منذ ظهوره الأول بقميص الزمالك، حينما اعترض على قرار استبداله في إحدى المباريات، الأمر الذي دفع الجهاز الفني إلى استبعاده من المباراة التالية، مع تطبيق اللائحة المالية وتوقيع الغرامات عليه.

تأخر العودة 

وخلال فترة التوقف الماضية، تأخر اللاعب في العودة إلى القاهرة عن الموعد المحدد لعودة اللاعبين الأجانب، ما أدى إلى توقيع غرامات جديدة بحقه، إلى جانب استبعاده من المشاركة في المباريات.

جدل "النيولوك" قبل القمة

لم تتوقف الأزمات عند هذا الحد، إذ أثار بانزا حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر في صالون الحلاقة قبل أيام قليلة من مباراة القمة أمام الأهلي وهو يغيّر شكله بـ"نيولوك"، ما أثار غضب داخل إدارة النادي وجماهيره.

أزمة مع فيريرا قبل ساعات من القمة

وقبل ساعات من مواجهة الأهلي الأخيرة، دخل اللاعب في خلاف جديد مع المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بعدما رفض الجلوس على مقاعد البدلاء، ليقرر المدرب استبعاده نهائياً من قائمة المباراة، وتطبيق عقوبة مالية جديدة ضده.

فيديو الرقص يثير الجدل

وخلال الساعات الأخيرة، انتشر مقطع فيديو لبانزا وهو يرقص بطريقة غريبة، أثار موجة واسعة من التساؤلات بين جماهير الزمالك، ورغم ما تردد حول توقيت تصوير الفيديو، فقد أكدت مصادر أنه لا علاقة له بهزيمة الفريق الأخيرة أمام الأهلي.

سيف الجزيري يقترب من العودة للمشاركة

في سياق منفصل، أوشك المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري من العودة مجددًا إلى المشاركة مع الزمالك، في ظل حاجة الفريق الماسة لخبراته، بعد تراجع أداء المهاجمين خلال الفترة الماضية، وهو ما ظهر جليًا في مباراة القمة.

إصابة عدي الدباغ تكشف العقم الهجومي

خلال مواجهة الزمالك أمام الأهلي، تعرض المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ لإصابة أجبرته على مغادرة اللقاء، وهو ما كشف عن العقم الهجومي للفريق، وعدم وجود بديل قادر على تعويض غيابه.

أزمة فيريرا مع الجزيري

ورغم حاجة الفريق إلى جهوده، فإن أزمة سابقة بين الجزيري والمدير الفني فيريرا تسببت في استبعاده لفترة طويلة من حسابات الجهاز الفني، فقد أكد المدرب البرتغالي في تصريحات قوية: "معي لن تروا الجزيري يشارك في المباريات"، في إشارة واضحة لتمسكه بموقفه.

مجلس الإدارة يستفسر

وعقب الخسارة أمام الأهلي، استفسر مجلس إدارة الزمالك عن أسباب استمرار استبعاد الجزيري، خاصة أنه ملتزم في التدريبات خلال الفترة الأخيرة، وكان الفريق بحاجة لخبراته في مواجهة مهمة بحجم مباراة القمة.

