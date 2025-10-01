قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة: مصر تترجم التزامات الأمم المتحدة إلى إجراءات وطنية ملموسة
خوان الفينا: الهزيمة مؤلمة لكنها تثبت لنا مَن يستحق ارتداء القميص
انفجارات ضخمة في ميونخ وانتشار لقوات الشرطة
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يلامس قمة جديدة
الرئيس الكولومبي يهاجم ترامب.. المكان الوحيد الذي يستحقه هو السجن
أجواء خريفية..حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
فى ذكرى مداح الرسول.. تعرف على أول أجر حصل عليه محمد الكحلاوي وسر رفضه الغناء لجمال عبد الناصر
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتي نقل بطريق الفرافرة – الواحات البحرية
نجم الأهلي يشيد بـ «عدي الدباغ» ويُوجّه انتقادات لاختيارات الزمالك الفنية
خطة ترامب للسلام في غزة.. بين مكاسب إسرائيلية وحقوق فلسطينية غائبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يلامس قمة جديدة

ارتفاع تاريخي في أسعاره محليًا وعالميًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم
ارتفاع تاريخي في أسعاره محليًا وعالميًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم
ولاء خنيزي

شهدت أسعار الذهب في مصر قفزة جديدة، متأثرة بالارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية، حيث وصل سعر الذهب عالميًا إلى 3845 دولارًا للأوقية، وعلى المستوى المحلي، ارتفع عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية – ليسجل 5170 جنيهًا، وهو أعلى مستوى في التاريخ الحديث.

أسعار الذهب في مصر 

  • عيار 24: 5920 جنيهات
  • عيار 21: 5180 جنيهًا
  • عيار 18: 4440 جنيهًا
  • الجنيه الذهب: 41,440 جنيهًا
  • الأونصة الذهب بالجنيه: 184,569 جنيهًا

قفزة خلال شهر سبتمبر 2025

أوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، في تصريحات صحفية بأن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال شهر سبتمبر 2025، فقد صعد سعر جرام الذهب عيار 21 من 4685 جنيهًا في مطلع الشهر إلى 5170 جنيهًا بنهاية سبتمبر، بزيادة قدرها 485 جنيهًا للجرام، أي بنسبة نمو بلغت نحو 10.4%.

حركة الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، أشار رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات إلى أن سعر أونصة الذهب بدأ تعاملات سبتمبر عند 3430 دولارًا، قبل أن يقفز إلى 3866 دولارًا حاليًا، محققًا زيادة قيمتها 436 دولارًا، وبنسبة نمو تقدر بحوالي 12.7%.

أسباب الارتفاع

وفيما يخص أسباب الارتفاع فقد أرجع إيهاب واصف هذه القفزات السعرية إلى تزايد الطلب الاستثماري على المعدن النفيس بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة يوم 17 سبتمبر 2025، وسط توقعات بمواصلة دورة الخفض خلال الفترة المقبلة، هذا القرار عزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل غياب مؤشرات على حدوث تصحيح سعري قريب.

الذهب كوجهة استثمارية مفضلة

وأكد رئيس شعبة الذهب أن المعدن الأصفر لا يزال الوجهة الأكثر جذبًا للمستثمرين، مدفوعًا بمشتريات البنوك المركزية والصناديق الاستثمارية، إضافةً إلى تصاعد المخاوف من التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية، إلى جانب تراجع قيمة الدولار عالميًا.

التوقعات المستقبلية

توقع واصف استمرار مكاسب الذهب خلال المرحلة المقبلة، مع إمكانية وصول الأونصة إلى مستوى 4000 دولار إذا استمرت العوامل الداعمة الحالية، ما يعزز مكانة الذهب كأحد أهم الملاذات الاستثمارية العالمية.

تأثير محدود لخفض الفائدة في مصر

أكد واصف أن قرار خفض الفائدة في مصر بمقدار 200 نقطة أساس لم يترك أثرًا مباشرًا على أسعار الذهب، موضحًا أن المعدن الأصفر في السوق المحلية يتأثر بدرجة أكبر بحركة الأسعار العالمية للأونصة وتوجهات السياسة النقدية الأمريكية.

