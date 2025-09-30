قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعرض عناصر خطة وقف الحرب فى غزة..وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكي
نجم الزمالك السابق: فيريرا فشل هجوميا.. والرمادي كان الأحق بالاستمرار
الزمالك يدرس مستقبل فيريرا وسط غضب جماهيري واسع
صفقة القرن بصيغة جديدة.. خبير: خطة ترامب لإنهاء حرب غزة غطاء لتصفية القضية الفلسطينية
مبعوث الصين بالأمم المتحدة: ما تفعله إسرائيل انتهاك شديد لحقوق الفلسطينيين
عملية دهس وإطلاق نار وإصابة 3 في غوتش عتصيون.. والكشف عن مصير منفذ العملية
خارجية الدوحة: جهود مصرية قطرية تركية لإنهاء الحرب في غزة
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد يزور المتحف الكبير على هامش بطولة العالم للأندية
أكثر من 50 سفينة صمود تدخل نطاق اعتراض إسرائيل.. وتهديد بإغراقها
صور..إسعاف قنا يدفع بـ10 سيارات لنقل جثث ومصابي حادث الطريق الصحراوى
الكاميرا صورته.. القبض على عامل تحرش بفتاة فى الشارع بالجيزة
الجنازة غدًا.. وفاة الدكتور عبد العليم زكي رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما
أصل الحكاية

أفضل أوقات تناول الفيتامينات لتجنب آثارها السلبية

ولاء خنيزي

يجد الكثيرون صعوبة في تذكّر مواعيد تناول الفيتامينات وسط جدول يومي مزدحم، فيضطر الكثيرون إلى تناولها مع وجبة الإفطار أو فنجان القهوة الصباحي، غير أنّ بعض أنواع الفيتامينات قد تؤثر سلبًا على النشاط اليومي إذا تم تناولها في الصباح، إذ قد تسبب النعاس أو الدوار أو ضعف التركيز، ما ينعكس على الطاقة والإنتاجية، وسنتعرف خلال السطور التالية عن الرز الفيتامينات التي لا ينصح بتناولها في الصباح الباكر.

الحديد

الحديد من العناصر الأساسية التي تقي من فقر الدم الناجم عن نقصه، والذي غالبًا ما يسبب التعب والضعف، إلا أنّ تناوله على معدة فارغة قد يؤدي إلى اضطرابات هضمية مثل الغثيان أو القيء، وحتى مع الطعام، قد يتسبب الإفراط في تناوله في حدوث الإمساك.

الحديد مع القهوة

 يتفاعل الحديد مع القهوة، نظرًا لاحتواء القهوة على مركب "حمض الكلوروجينيك" الذي يقلل من امتصاص الحديد في الجسم، لذلك يُنصح بالانتظار ساعة إلى ساعتين بعد شرب القهوة قبل تناول مكملات الحديد، مع الالتزام بالجرعة الموصى بها (18 مليجرامًا يوميًا) وتناول وجبة مناسبة قبله.

المغنيسيوم

يُعرف المغنيسيوم، وخاصة "جليسينات المغنيسيوم"، بفعاليته في تحسين جودة النوم عبر تنظيم الناقل العصبي (GABA) المسؤول عن تهدئة الجهاز العصبي واسترخاء العضلات والعقل، لذلك يُفضل تناوله في ساعات المساء بعد العشاء بدلًا من الصباح، لضمان الاستفادة من خصائصه المهدئة والحصول على نوم هادئ.

فيتامين أ

 فيتامين أ من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، وهو ضروري لصحة العينين ويتمتع بخصائص قوية مضادة للأكسدة، غير أنّ تناوله صباحًا دون وجود مصدر للدهون قد يقلل من امتصاصه في الجسم، وللحصول على الفائدة الكاملة، يجب تناوله مع وجبات تحتوي على دهون صحية مثل البيض، الأفوكادو، أو الزبادي، وينطبق هذا الأمر كذلك على الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون الأخرى مثل (د، هـ، ك).

توقيت تناول الفيتامينات يضمن فاعليتها

إنّ إدراج الفيتامينات والمعادن ضمن الروتين اليومي أمر مهم للحفاظ على الصحة، خصوصًا عند عدم الحصول عليها بشكل كافٍ من النظام الغذائي، لكنّ توقيت تناولها يلعب دورًا محوريًا في ضمان فعاليتها وتجنّب آثارها الجانبية، فمن الأفضل تجنّب تناول الحديد، المغنيسيوم، أو فيتامين أ صباحًا، والحرص على اختيار الوقت المناسب والوجبة المناسبة لمرافقة هذه المكملات. 

طريقة سلطة الحمص بالزبادى
محافظ الشرقية
الصيد
شاومي وتسلا
الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

