يجد الكثيرون صعوبة في تذكّر مواعيد تناول الفيتامينات وسط جدول يومي مزدحم، فيضطر الكثيرون إلى تناولها مع وجبة الإفطار أو فنجان القهوة الصباحي، غير أنّ بعض أنواع الفيتامينات قد تؤثر سلبًا على النشاط اليومي إذا تم تناولها في الصباح، إذ قد تسبب النعاس أو الدوار أو ضعف التركيز، ما ينعكس على الطاقة والإنتاجية، وسنتعرف خلال السطور التالية عن الرز الفيتامينات التي لا ينصح بتناولها في الصباح الباكر.

الحديد

الحديد من العناصر الأساسية التي تقي من فقر الدم الناجم عن نقصه، والذي غالبًا ما يسبب التعب والضعف، إلا أنّ تناوله على معدة فارغة قد يؤدي إلى اضطرابات هضمية مثل الغثيان أو القيء، وحتى مع الطعام، قد يتسبب الإفراط في تناوله في حدوث الإمساك.

الحديد مع القهوة

يتفاعل الحديد مع القهوة، نظرًا لاحتواء القهوة على مركب "حمض الكلوروجينيك" الذي يقلل من امتصاص الحديد في الجسم، لذلك يُنصح بالانتظار ساعة إلى ساعتين بعد شرب القهوة قبل تناول مكملات الحديد، مع الالتزام بالجرعة الموصى بها (18 مليجرامًا يوميًا) وتناول وجبة مناسبة قبله.

المغنيسيوم

يُعرف المغنيسيوم، وخاصة "جليسينات المغنيسيوم"، بفعاليته في تحسين جودة النوم عبر تنظيم الناقل العصبي (GABA) المسؤول عن تهدئة الجهاز العصبي واسترخاء العضلات والعقل، لذلك يُفضل تناوله في ساعات المساء بعد العشاء بدلًا من الصباح، لضمان الاستفادة من خصائصه المهدئة والحصول على نوم هادئ.

فيتامين أ

فيتامين أ من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، وهو ضروري لصحة العينين ويتمتع بخصائص قوية مضادة للأكسدة، غير أنّ تناوله صباحًا دون وجود مصدر للدهون قد يقلل من امتصاصه في الجسم، وللحصول على الفائدة الكاملة، يجب تناوله مع وجبات تحتوي على دهون صحية مثل البيض، الأفوكادو، أو الزبادي، وينطبق هذا الأمر كذلك على الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون الأخرى مثل (د، هـ، ك).

توقيت تناول الفيتامينات يضمن فاعليتها

إنّ إدراج الفيتامينات والمعادن ضمن الروتين اليومي أمر مهم للحفاظ على الصحة، خصوصًا عند عدم الحصول عليها بشكل كافٍ من النظام الغذائي، لكنّ توقيت تناولها يلعب دورًا محوريًا في ضمان فعاليتها وتجنّب آثارها الجانبية، فمن الأفضل تجنّب تناول الحديد، المغنيسيوم، أو فيتامين أ صباحًا، والحرص على اختيار الوقت المناسب والوجبة المناسبة لمرافقة هذه المكملات.