بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ
بسبب قضية نفقة وطلب الطلاق.. القصة الكاملة لزوج يصيب زوجته بـ30 غرزة في المحلة
رئيس الوزراء يشيد بتعاون النواب والحكومة لإصدار منظومة عدالة متوازنة وحديثة
أرتكبوا 26 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
استبعاد معلمة ضربت طالب بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
القبض على 3 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل ناد صحي بمدينة نصر
مدبولي: ملاحظات الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية تجسد الحرص على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات
سيارة مسرعة تدهس 10 أشخاص بالواحات البحرية والسائق يفر هاربًا
أصل الحكاية

مشروع Hydro-X.. ابتكار مصري يفتح آفاقاً جديدة للطاقة النظيفة| تفاصيل

ولاء خنيزي

في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالطاقة والبيئة، برزت الحاجة الملحّة إلى حلول مبتكرة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتوفير مصادر بديلة نظيفة ومستدامة، انطلقت فكرة واعدة من مدينة بورسعيد المصرية تحوّلت إلى مشروع طموح يُعرف باسم "Hydro-X"، ليشكل نقطة انطلاق نحو صناعة مصرية جديدة تقوم على الهيدروجين الأخضر كطاقة المستقبل.

بطل الفكرة

تقف وراء المشروع رؤية المهندس محمد عكاشة، المتخصص في هندسة القوى الميكانيكية، الذي آمن منذ سنوات بأن الهيدروجين يمثل "كلمة السر" لعالم خالٍ من التلوث، وأنه البديل الأمثل لمصادر الطاقة التقليدية.

تفاصيل المشروع

يقوم مشروع Hydro-X على إنتاج الهيدروجين الأخضر عبر تقنية التحليل الكهربائي للمياه، اعتمادًا على مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويعتبر هذا الغاز من أنظف مصادر الطاقة، إذ يُستخدم بديلاً للغاز الطبيعي في الصناعات الثقيلة مثل الإسمنت والحديد والزجاج والبتروكيماويات، كما يمنح طاقة حرارية تفوق الغاز الطبيعي بأربعة أضعاف، فيما لا ينتج عن احتراقه سوى بخار ماء.

من نموذج بسيط إلى أجهزة متطورة

بدأت رحلة المشروع بنموذج اختباري متواضع، واجه خلالها الفريق تحديات مادية وعلمية عديدة، غير أن الإصرار والدراسة المستمرة مكنت الفريق من تطوير أجهزة محلية الصنع لتوليد الهيدروجين، مع تصميم نماذج متعددة قابلة للتطبيق الصناعي، بل وحتى للاستخدام في السيارات، حيث يمكن لهذه الأجهزة خفض استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 40% وتحسين أداء المحركات.

نجاحات مبكرة

حصد المشروع المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية خلال فعاليات "يوم الهندسة" بجامعة بورسعيد، وحظي بإشادة واسعة من الشركات والجهات المسؤولة، هذا الإنجاز منح الفريق دفعة قوية للانتقال من مرحلة البحث والتجربة إلى مرحلة التصنيع التجريبي.

الجدوى الاقتصادية

يُظهر الجانب الاقتصادي للمشروع فرصاً هائلة، إذ يمكن لمصنع يستهلك غازًا بقيمة نصف مليون دولار سنويًا أن يوفّر ما يقارب 100 ألف دولار عند استبداله بالهيدروجين الأخضر.

الأثر البيئي

إلى جانب التوفير الاقتصادي، يسهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة قد تصل إلى 30%، وهو ما يعادل تقليل نحو 1.8 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون يوميًا لمصنع متوسط الاستهلاك، مما يضعه في مقدمة الحلول البيئية المستدامة.

