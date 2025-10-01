قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشريعية النواب: الرئيس السيسي اعترض على مواد جوهرية بقانون الإجراءات الجنائية
مدبولي: الدولة تستهدف إعادة إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي متكامل
الفتح السعودي يكشف حقيقة اقتراب جوميز من تدريب الأهلي
60 مليون جنيه.. اتحاد الكرة يدعم الأندية لدفع بدلات الحكام
"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب
مصدر فلسطيني: حماس تريد تعديل بند نزع السلاح في خطة ترامب
كومان: مجلس وزراء الداخلية العرب أسهم كثيرا في تقنية جرائم الأمن الإلكتروني
الدردير عن فيريرا: حاسس هيعمل ريمونتادا ويغفل الكل وياخد الدوري والسوبر والكونفدرالية
البابا ليو ينتقد المعاملة "اللاإنسانية" للمهاجرين في أمريكا
كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار السجائر المصرية والمستوردة اليوم
كامل الوزير: الشركات المصرية جاهزة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في البحرين
حكومة طالبان تنفي التقارير عن حظر الإنترنت على مستوى البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أفضل 10 فواكه للوقاية من داء السكري وتنظيم مستويات السكر في الدم

افضل 10 فواكه للوقاية من داء السكري وتنظيم مستويات السكر في الدم
افضل 10 فواكه للوقاية من داء السكري وتنظيم مستويات السكر في الدم
ولاء خنيزي

يشهد العالم في السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في معدلات الإصابة بمرحلة ما قبل السكري وداء السكري من النوع الثاني، وخاصة بين فئة الشباب، وتعتبر هذه المرحلة إشارة تحذيرية على احتمالية تطور المرض وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

لذلك فإن الالتزام بتغييرات صحية في نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني، وفقدان الوزن، يمكن أن يساهم بشكل كبير في الوقاية أو تأخير ظهور السكري من النوع الثاني.

ومن بين الاستراتيجيات الغذائية الفعّالة، يأتي اختيار الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض التي تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم وتحسين صحة الجسم عمومًا، وذلك وفقًا لما نشره موقع تايمز اوف انديا.

أفضل الفواكه لمرضى السكري وما قبل السكري

  • التفاح

الفوائد

 يحتوي على ألياف قابلة للذوبان (البكتين) تُبطئ امتصاص السكر، إضافة إلى فيتامين "سي" ومضادات الأكسدة.

طريقة تناوله

الأفضل تناوله كاملًا مع القشر، خاصة قبل وجبات غنية بالكربوهيدرات.

  • الكرز

الفوائد

 غني بمضادات الأكسدة (الأنثوسيانين) وفيتامين "سي" والبوتاسيوم، بمؤشر جلايسيمي منخفض.

طريقة تناوله

 طازجًا أو مجمدًا دون إضافات، ويفضّل دمجه مع المكسرات أو الزبادي قليل الدسم.

  • الفراولة

الفوائد

تحتوي على الألياف والماء وفيتامين "سي"، ومؤشرها السكري منخفض (25-30).

طريقة تناوله

 طازجة أو مجمدة مع الزبادي اليوناني أو الجبن القريش، مع تجنب إضافة السكر.

  • التوت (الأزرق، الأحمر، الأسود)

الفوائد

غني بالألياف والمضادات النباتية، يساعد على استقرار السكر رغم مؤشره المعتدل (~53).

طريقة تناوله

مع الشوفان أو الزبادي، أو مع المكسرات والبذور.

  • الكمثرى

الفوائد

 غنية بالألياف والفيتامينات، بمؤشر سكري منخفض (~30).

طريقة تناوله

 طازجة بقشرها، ويمكن إضافتها للسلطات مع بروتين أو مكسرات.

  • الجريب فروت

الفوائد

 مؤشره منخفض (25-30)، غني بفيتامين "سي" والفلافونويدات، ويساعد على تحسين حساسية الأنسولين.

طريقة تناوله

 نصف ثمرة صباحًا أو قبل الوجبات، مع تجنب العصير نظرًا لارتفاع تأثيره على السكر.

  • البرتقال والحمضيات الأخرى

الفوائد

 مصدر مهم لفيتامين "سي" والألياف، بمؤشر جلايسيمي منخفض إلى متوسط.

طريقة تناوله

الفاكهة كاملة أفضل من العصير للحفاظ على الألياف.

  • المشمش

الفوائد

غني بفيتاميني "أ" و"سي"، والألياف، بمؤشر سكري منخفض (30-40).

طريقة تناوله

 طازجًا أو مجففًا دون سكر، ويفضل تناوله مع مكسرات أو زبادي.

  • البرقوق

الفوائد

 يحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة، بمؤشر سكري منخفض (~35).

طريقة تناوله

 طازجًا بقشره أو ضمن سلطة فواكه، مع تجنب المنتجات المعالجة كالمرَبي.

  • الخوخ

الفوائد

غني بفيتاميني "أ" و"سي" والألياف، بمؤشر سكري منخفض إلى متوسط (~42).

طريقة تناوله

 طازجًا مع الزبادي أو الجبن القريش، مع تجنب المعلبات المُحلاة.

السكري داء السكري السكر تنظيم مستويات السكر الدم فواكه للوقاية من السكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه .. «ديرمر» يغادر الحكومة دون تفسير |تفاصيل

ترشيحاتنا

جامعة المنوفية

تعرف على الشروط وموعد التقديم.. وظائف بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

موعد إجازة شهر 6 أكتوبر 2025

إجازة شهر أكتوبر 2025.. متى يحصل الموظفون والطلاب عليها

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

بالصور

محدش بيشتريها .. تويوتا تبيع 18 سيارة فقط في بلدها اليابان

سيارات تويوتا
سيارات تويوتا
سيارات تويوتا

نيسان لا تتوقف عن خسارة الأموال.. وتبيع نادي كرة القدم الخاص بها

نيسان
نيسان
نيسان

وليد توفيق يحتفل بزفاف ابنته وسط حضور عائلي .. صور

حفل زفاف ابنة وليد توفيق
حفل زفاف ابنة وليد توفيق
حفل زفاف ابنة وليد توفيق

إطلالة كاجوال .. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

فيديو

رد فعل حسام عاشور

رد صادم.. أول تعليق من حسام عاشور بعد إعلان زوجته الانفصال

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد