أفضل 10 فواكه للوقاية من داء السكري وتنظيم مستويات السكر في الدم

يشهد العالم في السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في معدلات الإصابة بمرحلة ما قبل السكري وداء السكري من النوع الثاني، وخاصة بين فئة الشباب، وتعتبر هذه المرحلة إشارة تحذيرية على احتمالية تطور المرض وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

لذلك فإن الالتزام بتغييرات صحية في نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني، وفقدان الوزن، يمكن أن يساهم بشكل كبير في الوقاية أو تأخير ظهور السكري من النوع الثاني.

ومن بين الاستراتيجيات الغذائية الفعّالة، يأتي اختيار الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض التي تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم وتحسين صحة الجسم عمومًا، وذلك وفقًا لما نشره موقع تايمز اوف انديا.

أفضل الفواكه لمرضى السكري وما قبل السكري

التفاح

الفوائد

يحتوي على ألياف قابلة للذوبان (البكتين) تُبطئ امتصاص السكر، إضافة إلى فيتامين "سي" ومضادات الأكسدة.

طريقة تناوله

الأفضل تناوله كاملًا مع القشر، خاصة قبل وجبات غنية بالكربوهيدرات.

الكرز

الفوائد

غني بمضادات الأكسدة (الأنثوسيانين) وفيتامين "سي" والبوتاسيوم، بمؤشر جلايسيمي منخفض.

طريقة تناوله

طازجًا أو مجمدًا دون إضافات، ويفضّل دمجه مع المكسرات أو الزبادي قليل الدسم.

الفراولة

الفوائد

تحتوي على الألياف والماء وفيتامين "سي"، ومؤشرها السكري منخفض (25-30).

طريقة تناوله

طازجة أو مجمدة مع الزبادي اليوناني أو الجبن القريش، مع تجنب إضافة السكر.

التوت (الأزرق، الأحمر، الأسود)

الفوائد

غني بالألياف والمضادات النباتية، يساعد على استقرار السكر رغم مؤشره المعتدل (~53).

طريقة تناوله

مع الشوفان أو الزبادي، أو مع المكسرات والبذور.

الكمثرى

الفوائد

غنية بالألياف والفيتامينات، بمؤشر سكري منخفض (~30).

طريقة تناوله

طازجة بقشرها، ويمكن إضافتها للسلطات مع بروتين أو مكسرات.

الجريب فروت

الفوائد

مؤشره منخفض (25-30)، غني بفيتامين "سي" والفلافونويدات، ويساعد على تحسين حساسية الأنسولين.

طريقة تناوله

نصف ثمرة صباحًا أو قبل الوجبات، مع تجنب العصير نظرًا لارتفاع تأثيره على السكر.

البرتقال والحمضيات الأخرى

الفوائد

مصدر مهم لفيتامين "سي" والألياف، بمؤشر جلايسيمي منخفض إلى متوسط.

طريقة تناوله

الفاكهة كاملة أفضل من العصير للحفاظ على الألياف.

المشمش

الفوائد

غني بفيتاميني "أ" و"سي"، والألياف، بمؤشر سكري منخفض (30-40).

طريقة تناوله

طازجًا أو مجففًا دون سكر، ويفضل تناوله مع مكسرات أو زبادي.

البرقوق

الفوائد

يحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة، بمؤشر سكري منخفض (~35).

طريقة تناوله

طازجًا بقشره أو ضمن سلطة فواكه، مع تجنب المنتجات المعالجة كالمرَبي.

الخوخ

الفوائد

غني بفيتاميني "أ" و"سي" والألياف، بمؤشر سكري منخفض إلى متوسط (~42).

طريقة تناوله

طازجًا مع الزبادي أو الجبن القريش، مع تجنب المعلبات المُحلاة.