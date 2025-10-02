على رأسهم «الدباغ» و«منسي».. غيابات هجومية تضرب الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة غزل المحلة بعد غدٍ السبت، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الممتاز.

واقـترب المهاجم عمرو ناصر من قيادة هجوم الفريق في اللقاء المرتقب، بعدما أصبح الخيار الأقرب للجهاز الفني في ظل الغيابات التي يعاني منها الأبيض في الخط الأمامي، وعلى رأسها عدي الدباغ وناصر منسي بسبب الإصابات.

ويفاضل الجهاز الفني بين أكثر من اسم لقيادة الهجوم، إلا أن جاهزية عمرو ناصر الفنية والبدنية تمنحه الأفضلية للظهور أساسيًا.

كما يبقى سيف الجزيري ضمن حسابات الجهاز الفني، حيث من المنتظر أن يتواجد في قائمة المباراة، مع إمكانية الدفع به خلال أحداث اللقاء رغم ابتعاده عن المشاركة في الفترة الأخيرة.