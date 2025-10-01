كريم رمزي: الزمالك يبحث عن حل لصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة قبل مواجهة غزل المحلة

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن مجلس إدارة نادي الزمالك يسابق الزمن لحل أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة قبل مواجهة غزل المحلة المقبلة في الدوري الممتاز .



وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: أزمة حقيقية يواجهها الزمالك خلال الفترة الحالية إلا وهي مستحقات اللاعبين المتأخرة.



واضاف: مجلس إدارة نادي الزمالك كان من المفترض ان يعقد اجتماعا بالأمس ولكن تم إلغاءه دون الإعلان عن الأسباب



وتابع: الزمالك يسعى بكل قوة لتدبير المستحقات المتأخرة للاعبين اليوم او غدا على أقصى تقدير قبل مواجهة غزل المحلة في الدوري السبت



وواصل: لابد ان يبحث الزمالك عن حل فوري بشأن أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة، لا سيما ان ذلك سيؤثر على تركيز اللاعبين طالما لا يوجد اي موارد مالية