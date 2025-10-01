شاهد ..رئيس مياه الشرب والصرف بالغربية يتفقد أعمال محطات التشغيل بالمحلة..صور

أجرى اللواء مهندس محمد عبدالفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، جولة تفقدية لمحطة مياه الشرب الرئيسية بمدينة المحلة الكبرى، يرافقه وفد المهندس أحمد ورد خبير هندسي بالشركة القابضة ، والدكتور مهندس حسن علام بالمركز القومي لبحوث الإسكان، والبناء ومسؤولي فرع الشركة بالمحلة الكبرى، وذلك استعدادا لاستكمال أعمال تأهيل المحطة.

تحرك عاجل

وخلال الجولة، إطلع رئيس الشركة على عناصر ومكونات المحطة، ومراجعة جميع مراحل المحطة للوقوف على الأعمال المطلوبة ، لافتا أن استكمال أعمال التأهيل بالمحطة المرشحة الرئيسية بالمحلة، يعد إنجازا كبيرا لخدمة أهالي مدينة المحلة الكبرى.

وأكد رئيس الشركة، على اهتمام الدولة بملف مياه الشرب والحرص على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والاعتماد على احدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، مشددا أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بخدمات مياه الشرب بمدينة المحلة الكبرى.

سرعة إنجاز الأعمال

وفي ختام الجولة وجه مسؤولى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء سرعة إنجاز الاعمال المطلوبة بالمحطة، للانتهاء منها وتشغيلها حيث سيتم اضافة طاقة 25920م3/يوم ، ويأتي ذلك ضمن خطة الشركة للتغلب على المناطق الساخنة بنطاق محافظة الغربية.