قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوتين: الوضع في الشرق الأوسط متدهور.. والغرب لم يستطع تقديم حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها اليوم على وقع منحنى إيجابي لمؤشراتها
أسامة كمال: حرب أكتوبر نقطة مضيئة في تاريخ مصر وتجسيد لروح الشعب المصري الصامد
سابق عصره بـ 60 سنة.. مختار نوح: الرئيس السيسي أنقذ مصر ونجح في فكرة تقويض فكرة الإرهاب
شراقي: التصميم الهندسي للسد الإثيوبي غير مناسب لتخزين الكميات الهائلة من المياه
بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية
واجهت العدو في قلب سيناء.. بطولات قوات الصاعقة خلال حرب أكتوبر
بعد الانخفاض المفاجئ.. غرفة الدواجن: السعر العادل لا يقل عن 65 جنيها للكيلو
أجنبيتان تسرقان جواهرجي في قصر النيل
ترامب: مشكلة الشرق الأوسط قابلة للحل بسهولة.. وبدر عبد العاطي: خطة غزة تحتاج مناقشات
آخر تطورات سعر الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم الخميس 2-10-2025
مدبولي: الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الفترة القادمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عبدالعاطي يشدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة ورفض أي محاولات لضم الضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين

الدكتور بدر عبدالعاطي
الدكتور بدر عبدالعاطي
أ ش أ

  شدد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، ورفض أي محاولات لضم الضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية، اليوم /الخميس/، في جلسة حوارية نظمها المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI) بالعاصمة باريس، بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر فى فرنسا، لتناول المستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاستقرار العالمي، ولاستعراض الرؤية المصرية ومحددات الموقف المصري إزاء العديد من التطورات المتسارعة في المنطقة.
وقدم الوزير عبدالعاطي رؤية استراتيجية شاملة تناولت موقف مصر من التفاعلات والمتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، والتطورات ذات الصلة بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مسلطًا الضوء على الأهمية المركزية للقضية الفلسطينية.
وأكد الثوابت المصرية في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن ذلك يمثل الأساس الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
واستعرض في هذا السياق الجهود الحثيثة التي قامت بها مصر لوقف إطلاق النار، ولإنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ولنفاذ المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي وصلت إلى حد المجاعة، مشيرًا إلى ترحيب مصر بمساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب.
وجدد التأكيد على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسئولياته الأخلاقية للضغط على إسرائيل لضمان وصول المساعدات دون عوائق. 
كما أطلع الحضور على مخرجات القمة العربية التي عقدت في مارس الماضي بالقاهرة، والتي تضمنت تشكيل لجنة إدارية فلسطينية غير فصائلية قادرة على إدارة قطاع غزة مؤقتًا لحين عودة السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى حرص مصر على تدريب عناصر من القوات الأمنية الفلسطينية لتمكينها من بسط سيطرتها الأمنية على قطاع غزة، وذلك في إطار دعم مصر لحوكمة قطاع غزة.
وتناول وزير الخارجية كذلك تطورات الأوضاع في السودان وسوريا ولبنان وليبيا، مؤكدًا مواصلة مصر جهودها لدعم الاستقرار في السودان، والحفاظ على أمنه وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مشيرًا كذلك إلى حرص مصر على الانخراط بصورة فاعلة في الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان، وتحقيق هدنة إنسانية، ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني.
كما أبرز الوزير عبدالعاطي رفض مصر لأي إجراءات من شأنها المساس بأمن وسلامة واستقرار الشعب السوري، مجددًا رفض مصر للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية.
وشدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان واحترام سيادته، وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس اللبنانية المحتلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية. 
وأشار إلى ضرورة مواصلة جهود دفع المسار السياسي في ليبيا، على نحو يصون الملكية الليبية للحل، ويفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، تحقيقًا للاستقرار.
وفيما يتعلق بتطورات الملف النووي الإيراني، أكد الوزير عبدالعاطي أن الجهود الدبلوماسية المصرية ساهمت في التوصل للاتفاق الذي تم التوقيع عليه في القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لاستئناف التعاون الفني بينهما، موضحًا أهمية إعطاء الفرصة للدبلوماسية لاستعادة الثقة، وإيجاد المناخ الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وأن الجهود المكثفة التي بذلتها مصر خلال الفترة الأخيرة سعت إلى خفض التصعيد، وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.
أما بالنسبة لملف الأمن المائي.. شدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل، مع التأكيد على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.
كما شدد على أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقاً مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي. 
وأكد وزير الخارجية كذلك تضامن مصر الكامل مع الصومال، ومواصلة دعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار، مشيراً إلى الترتيبات الجارية لنشر القوات المصرية في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار بالصومال AUSSOM بما يسهم في إرساء الأمن والاستقرار في الصومال.
ودار نقاش تفاعلي مع الحضور، تم خلاله تسليط الضوء على أهمية اعتماد مقاربات شاملة ومستدامة لمعالجة الأزمات، تقوم على احترام مبادئ القانون الدولي، ودعم الحلول السياسية السلمية، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية، واحترام سيادة الدول، بما يُفضي إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة ككل، مع التأكيد على أهمية العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة

المصريين الإسرائيلي المساعدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

ترشيحاتنا

الفنان عبد العزيز مخيون

عبد العزيز مخيون يهدي تكريمه في مهرجان المونودرما إلى عبد الرحمن أبو زهرة ورشوان توفيق

الفنانة هالة صدقي

هالة صدقي تهدي تكريمها في مهرجان المونودراما للراحل سمير غانم

تامر حسني

تامر حسني يغني للطلبة في حفل ساهر

بالصور

بتنخدع فيها .. أطعمة تبدو صحية لكنها تدمر القلب

اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

اللانشون
اللانشون
اللانشون

نصائح الحامل في الشهر الأول.. أسرار مسكوت عنها لتفادي الإجهاض

نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول
نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول
نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول

علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

فيديو

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد