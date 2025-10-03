الغربية تحتفل بالعيد القومي بحضور وزير الأوقاف والمفتي ورئيس الوطنية للإعلام

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، وذلك في مستهل زيارتهم لمحافظة الغربية للمشاركة في الفعاليات الرسمية للاحتفال بالعيد القومي الـ 227

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، العميد وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة ، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال اللقاء رحب محافظ الغربية بضيوف المحافظة، معرباً عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تؤكد مكانة الغربية في قلب الدولة المصرية، مشيراً إلى أن العيد القومي للمحافظة هو مناسبة وطنية خالدة تذكر الأجيال ببطولات أجدادهم وصمودهم التاريخي في مواجهة الحملة الفرنسية عام 1798، مؤكداً أن إحياء هذه الذكرى العطرة إنما هو رسالة انتماء وفخر متجدد يربط الماضي بالحاضر ويعزز الولاء والانتماء للوطن.

دعم الأسر والعائلات

من جانبهم، أعرب الضيوف عن تقديرهم العميق لمحافظ الغربية على حفاوة الاستقبال وحرصه على تنظيم احتفال يليق بتاريخ المحافظة وأبنائها، حيث أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن المشاركة في احتفالات الغربية القومية تمثل واجباً وطنياً وفرصة للتأكيد على القيم الدينية والوطنية التي تجمع المصريين. كما أعرب فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة، مشيراً إلى أن العيد القومي للغربية يرسخ في الوجدان قيمة الدفاع عن الوطن والتضحية في سبيله.

بينما أشاد أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بجهود محافظة الغربية في إحياء تاريخها العريق، مؤكداً أن الإعلام الوطني يولي أهمية كبيرة لتسليط الضوء على مثل هذه المناسبات التي تجسد وحدة الشعب المصري وصلابة إرادته.

احتفالات عيد القومي

وحرص اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على اهداء الدروع التذكارية لكل من وزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك تقديراً لمكانتهم الوطنية ودورهم البارز في خدمة الدولة والمجتمع، وتعبيراً عن اعتزاز محافظة الغربية بمشاركتهم الفاعلة في احتفالاتها القومية.

وعقب الاستقبال، توجّه محافظ الغربية برفقة ضيوفه إلى رحاب المسجد الأحمدي بمدينة طنطا لأداء صلاة الجمعة وسط جموع المواطنين، وذلك ضمن البرنامج الرسمي للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.