البيت الأبيض: ترامب سيرسم خطا أحمر لحماس فيما يتعلق بالرد على خطته بشأن غزة
تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى
القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر
إحالة مسؤولين بوحدة طب الأسرة بدمياط للتحقيق بسبب ضعف الإشراف وكثرة الغياب
الرعب يضرب بريطانيا.. مقـ.ـتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم أمام كنيس يهودي بمانشستر
عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة
طلقني يا أخي مش عايزة أعيش معاك .. جريمة زوجية صادمة بسبب كلمتين بالغربية
آخر مستجدات مشروع حياة كريمة بكفر سعد في دمياط
القبض على أهل طالبة ضربوا معلما في حوش المدرسة لسبب صادم .. صور
رئيس هيئة الدواء: نحرص على توسيع مجالات التعاون مع السودان
بدعوة من النقابات العمالية.. موجة جديدة من المظاهرات والإضرابات في فرنسا ضد خطط الحكومة التقشفية للميزانية
خطوة بخطوة.. طريقة التقديم على وظائف بنك مصر 2025 والأوراق المطلوبة
محافظ الغربية يفتتح مدرسة نشيل الابتدائية الجديدة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه العميد اركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة و ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والمهندسة سحر محمد عبد الحميد، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالغربية،مدرسة نشيل الابتدائية الجديدة بمركز قطور، وذلك في إطار فعاليات ثاني أيام “أسبوع الخير” الذي تنظمه المحافظة احتفالاً بالعيد القومي الـ227 وبالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي سياق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير القرى المصرية وتحقيق العدالة في فرص التعليم والخدمات.

توجيهات محافظ الغربية 

وعقب قص الشريط وازاحة الستار عن اللوحة استمع المحافظ لشرح توضيحي حيث تم إنشاء المدرسة على مساحة 1759.98 متر مربع، بتكلفة بلغت 16.412 مليون جنيه، بإنشاء جديد يضم 16 فصلاً دراسياً، منها فصلان لمرحلة رياض الأطفال و14 فصلاً للمرحلة الابتدائية، بما يساهم في استيعاب المزيد من الطلاب وخدمة أبناء قرية نشيل والقرى المجاورة، وتخفيف الكثافات الطلابية داخل الفصول.

وخلال الافتتاح، قدم طلاب المدرسة عدداً من الفقرات الفنية والغنائية والرياضية والاستعراضات الكشفية، احتفالاً بمدرستهم الجديدة، وهو ما أثار إعجاب السيد المحافظ الذي أكد حرص المحافظة على دعم مواهب الطلاب ورعايتهم منذ الصغر. وقال محافظ الغربية إن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، والاستثمار في الأجيال الجديدة هو الاستثمار الحقيقي لبناء الجمهورية الجديدة. ما نشهده اليوم من افتتاح مدرسة نشيل الابتدائية هو انعكاس لجهود الدولة في تحقيق طفرة حقيقية في قطاع التعليم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير المنظومة التعليمية وتوفير بيئة دراسية آمنة وحديثة لجميع الطلاب.

كما تفقد المحافظ الفصول الدراسية والمعامل والمرافق المختلفة بالمدرسة، مشيدًا بجودة الأعمال التي نفذتها هيئة الأبنية التعليمية، ومؤكداً استمرار جهود المحافظة في إنشاء وتطوير المدارس بمختلف المراكز والمدن بما يتماشى مع خطة وزارة التربية والتعليم لتقليل الكثافات وتحسين مستوى الخدمة التعليمية.

وقد عبّر أولياء الأمور وأهالي القرية عن سعادتهم البالغة بهذا الصرح التعليمي الجديد، مؤكدين أن المدرسة جاءت كحلم تحقق لأبنائهم بعد معاناة طويلة مع الكثافات والانتقالات للمدارس البعيدة، حيث وجّه الأهالي الشكر للسيد المحافظ والقيادة السياسية على ما يولونه من اهتمام حقيقي بقضايا التعليم والارتقاء بمستوى الخدمات في القرى.


وفي ختام الافتتاح، حرص المحافظ على التقاط صورة جماعية برفقة القيادات التنفيذية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، توثيقًا لهذه اللحظة التي عبّرت عن فرحة أهالي القرية بافتتاح الصرح التعليمي الجديد، والذي يضاف إلى سجل إنجازات محافظة الغربية في قطاع التعليم، ويؤكد أن ثاني أيام “أسبوع الخير” جاء معبّرًا عن أن مستقبل أبناء المحافظة في صدارة الأولويات.

