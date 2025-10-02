إصابة 9 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة

تعرض 9 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، وتم على الفور نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والاسعافات الأولية.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً يفيد حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية بنبان، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل البلاغ لمعاينتة والوقوف على أسباب الواقعة ، وإزالة أثار الحادث عن الطريق أمام حركة السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة.