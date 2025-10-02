محافظ أسوان يتفقدميدان النفق لتكثيف محاربة العشوائيات وتنظيم حركة المرور

فى جولة ميدانية ، تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان منطقة ميدان النفق ، والتى تعتبر أحد أهم الميادين الحيوية بمدينة أسوان ، وذلك للوقوف على نتائج الجهود المبذولة خلال الأيام الماضية لإعادة الانضباط إلى المنطقة .

وخلال الجولة التى رافقه فيها المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الإجراءات التى تم تنفيذها ، والتى تضمنت إزالة التعديات والإشغالات من داخل الميدان ، وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحرم خطوط التنظيم داخل "سويقة النفق" ، إلى جانب القضاء التام على ظاهرة إنتشار عربات بيع الخضروات والفاكهة العشوائية التى كانت تحتل قلب الميدان وتتسبب فى تكدس مرورى وتعطيل حركة المشاة.

وكلف إدارة المرور بمراجعة دقيقة لموقف سيارات السيرفيس داخل موقف النفق ، والتأكد من إلتزامها بالأماكن المخصصة ، مع منع أى تجاوزات قد تؤدى إلى إعاقة الحركة المرورية أو التسبب فى تزاحم يعوق المواطنين ، ولاسيما أن المرحلة الحالية تشهد تكثيفاً للجهود لتفريغ المدن من المظاهر العشوائية بما يساهم فى تحسين المظهر الحضارى ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

جولات ميدانية

وخلال الجولة حرص المحافظ أيضاً على الإستماع إلى مطالب المواطنين الذين إلتقى بهم ، موجهاً المسئولين بسرعة دراسة هذه المطالب ووضع حلول عاجلة لها بما يتوافق مع الإمكانيات المتاحة وذلك بإعتبار التواصل المباشر مع المواطنين يمثل ركيزة أساسية فى العمل التنفيذى لضمان تلبية إحتياجاتهم وتحقيق رضاهم بما يتماشى مع توجهات الدولة فى بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030 .

فيما قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة ميدانية موسعة شملت السوق الرئيسى بالمنطقة وعدداً من الشوارع الجانبية وسط ترحيب وإشادة كبيرة من أهالى منطقة السيل الجديد بالجهود المبذولة لتحسين المظهر الحضارى والخدمات اليومية .

حيث تابع على أرض الواقع أعمال النظافة العامة وجهود رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات التى كانت تعيق الحركة المرورية وتشوه المشهد العام .