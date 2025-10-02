قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المجلس الوطني الفلسطيني: مصر ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى حماية شعبنا
الصلعا.. قرية العلم والقرآن في قلب سوهاج
الصحفيين تتعاقد مع تطبيق "يداوي" لتوصيل الأدوية للأعضاء بمصاريف مخفضة
حريق محدود بجوار معبد موت بالأقصر دون إصابات.. والحماية المدنية تسيطر
محافظ أسوان يتفقد السوق الرئيسي بمنطقة السيل الجديد وسط ترحيب الأهالي
سم قاتل.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول المشروبات الغازية؟
نشرة المرأة والمنوعات | التدخين الإلكتروني يزيد خطر الإصابة بمرض السكري.. كوب ماء قبل الإستحمام ينقذ حياتك لهذه الأسباب
أخبار التوك شو| الفنانة منى هلا تكشف عن زواجها المدني.. حقيقة انتشار مرض اليد والقدم والفم بين الأطفال
نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس.. ننشر أبرز بيانات حرب أكتوبر في أول أسبوع قتال
مجلس النواب يشكل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع الإجراءات الجنائية
ننشر.. تشكيل لجنة إعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها
إدارة أحادية تخلق أزمات.. سوء إدارة سد النهضة يهدد السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال ختام الاحتفال بيوم السياحة العالمى .. محافظ أسوان يلتقى الوفود السياحية فى رحلة نيلية..شاهد

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بعدد من الوفود السياحية من مختلف دول العالم فى رحلة نيلية ، والذين يقومون حالياً بزيارة المعالم والمزارات الأثرية والسياحية بزهرة الجنوب حيث يأتى ذلك فى ختام أسبوع فعاليات الإحتفال بيوم السياحة العالمى .

وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، ومسئولى ومديرى الكيانات والفنادق والمنشآت السياحية ، وتم تقديم باقة متنوعة من الموسيقى العربية وفرق الفنون الشعبية التى تعكس التراث الأسوانى الأصيل الذى تتميز بها هذه المحافظة العريقة ، كما تم إستقبال الوفود السياحية بتوزيع الورود للترحيب بهم ، فضلاً عن قيام المحافظ بإهداء الكتيبات والبرشورات والهدايا التذكارية الفرعونية المتنوعة على السائحين .

وفى مستهل لقاؤه رحب الدكتور إسماعيل كمال بالأفواج السياحية المتنوعة من جنسيات مختلفة ، مؤكداً على أن عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى تسير بخطى ثابتة وتسابق الزمن للإنتهاء من المشروعات الجارية بما يعزز من مكانتها كإحدى أهم الوجهات السياحية على خريطة السياحة العالمية حيث يتم العمل وفق خطة متكاملة تستهدف رفع مستوى جودة الخدمات السياحية وتطوير البنية التحتية الداعمة لهذا القطاع الهام .

وأشار إلى أن أسوان تستمد قوتها السياحية من مقوماتها الفريدة ، التى تجمع بين الحضارة والتاريخ العريق والمقاصد الطبيعية الخلابة مما يجعلها قبلة مفضلة لمختلف جنسيات العالم ، ويوجد تعاون مستمر مع وزارة السياحة والآثار وكافة الجهات المعنية لضمان تقديم تجربة سياحية متميزة للزائرين ، خاصة مع قرب الموسم السياحى الشتوى الذي يشهد توافداً كثيفاً من السائحين من مختلف دول العالم .

الوفود السياحية

وأضاف إسماعيل كمال إلى أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية ودور القطاع الخاص فى دعم جهود الدولة لزيادة الحركة السياحية بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة لأبناء المحافظة ، ولذلك فإن ما يتم إتخاذه من خطوات عملية سيجعل الموسم السياحى الجديد موسماً ناجحاً ومثمراً بما يعكس الصورة الحقيقية لمصر كدولة رائدة فى قطاع السياحة العالمية .

وأكمل بأن محافظة أسوان تولى إهتمام خاص برفع كفاءة الخدمات الفندقية وتطوير منظومة النقل السياحى ، فضلاً عن دعم المبادرات الهادفة للحفاظ على البيئة وتنشيط السياحة البيئية والثقافية بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 .

فيما أعربت الوفود السياحية التى حضرت اللقاء ، والتى تنوعت جنسياتها عن سعادتهم البالغة بزيارة أسوان ، مؤكدين على أن ما لمسوه من حسن إستقبال وضيافة يعكس الطابع الأصيل للمجتمع الأسوانى ، فضلاً عن إشادتهم بالمعالم السياحية والتاريخية التى قاموا بزيارتها ضمن برنامجهم السياحى بالمناطق الأثرية ، بالإضافة إلى الجولات النيلية .

بينما أكد ممثلو الكيانات السياحية عن تطلعهم لتعزيز التعاون مع محافظة أسوان خلال الفترة المقبلة ، خاصة فى مجالات الترويج السياحى المشترك ، وإقامة الفعاليات الدولية التى تساهم في زيادة تدفق السائحين .

وأضاف إلى أن أسوان تظل دائماً واحدة من أبرز الوجهات التي تتمتع بجاذبية فريدة تجعلها موقعاً مثالياً للسائح الباحث عن الأصالة والتجربة الإنسانية المتكاملة .


 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

غزة

الأطفال بلا تعليم.. منازل غزة تتحول إلى منطقة غير قابلة للحياة

غزة

منازل غزة تتحول لمنطقة غير قابلة للحياة.. والأطفال بلا تعليم

الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا

محافظ قنا: 50 مليار جنيه استثمارات تنموية.. وطفرة غير مسبوقة في الصحة والتعليم

بالصور

طريقة عمل العيش الفينو بوصفة الشيف نادية السيد.. طري ولذيذ زي الأفران

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

تموين الشرقية يضبط طن ونصف شاورما دجاج مجهولة المصدر

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل صابون الأطباق في المنزل ببدائل طبيعية وآمنة

وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن

فوائد البلح الرطب.. طاقة طبيعية وصحة للجسم في ثمرة واحدة

فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية

فيديو

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

المتهمين

القبض على متهمين بترويج مخدرات ببولاق الدكرور

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد