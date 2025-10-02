خلال ختام الاحتفال بيوم السياحة العالمى .. محافظ أسوان يلتقى الوفود السياحية فى رحلة نيلية..شاهد

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بعدد من الوفود السياحية من مختلف دول العالم فى رحلة نيلية ، والذين يقومون حالياً بزيارة المعالم والمزارات الأثرية والسياحية بزهرة الجنوب حيث يأتى ذلك فى ختام أسبوع فعاليات الإحتفال بيوم السياحة العالمى .

وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، ومسئولى ومديرى الكيانات والفنادق والمنشآت السياحية ، وتم تقديم باقة متنوعة من الموسيقى العربية وفرق الفنون الشعبية التى تعكس التراث الأسوانى الأصيل الذى تتميز بها هذه المحافظة العريقة ، كما تم إستقبال الوفود السياحية بتوزيع الورود للترحيب بهم ، فضلاً عن قيام المحافظ بإهداء الكتيبات والبرشورات والهدايا التذكارية الفرعونية المتنوعة على السائحين .

وفى مستهل لقاؤه رحب الدكتور إسماعيل كمال بالأفواج السياحية المتنوعة من جنسيات مختلفة ، مؤكداً على أن عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى تسير بخطى ثابتة وتسابق الزمن للإنتهاء من المشروعات الجارية بما يعزز من مكانتها كإحدى أهم الوجهات السياحية على خريطة السياحة العالمية حيث يتم العمل وفق خطة متكاملة تستهدف رفع مستوى جودة الخدمات السياحية وتطوير البنية التحتية الداعمة لهذا القطاع الهام .

وأشار إلى أن أسوان تستمد قوتها السياحية من مقوماتها الفريدة ، التى تجمع بين الحضارة والتاريخ العريق والمقاصد الطبيعية الخلابة مما يجعلها قبلة مفضلة لمختلف جنسيات العالم ، ويوجد تعاون مستمر مع وزارة السياحة والآثار وكافة الجهات المعنية لضمان تقديم تجربة سياحية متميزة للزائرين ، خاصة مع قرب الموسم السياحى الشتوى الذي يشهد توافداً كثيفاً من السائحين من مختلف دول العالم .

الوفود السياحية

وأضاف إسماعيل كمال إلى أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية ودور القطاع الخاص فى دعم جهود الدولة لزيادة الحركة السياحية بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة لأبناء المحافظة ، ولذلك فإن ما يتم إتخاذه من خطوات عملية سيجعل الموسم السياحى الجديد موسماً ناجحاً ومثمراً بما يعكس الصورة الحقيقية لمصر كدولة رائدة فى قطاع السياحة العالمية .

وأكمل بأن محافظة أسوان تولى إهتمام خاص برفع كفاءة الخدمات الفندقية وتطوير منظومة النقل السياحى ، فضلاً عن دعم المبادرات الهادفة للحفاظ على البيئة وتنشيط السياحة البيئية والثقافية بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 .

فيما أعربت الوفود السياحية التى حضرت اللقاء ، والتى تنوعت جنسياتها عن سعادتهم البالغة بزيارة أسوان ، مؤكدين على أن ما لمسوه من حسن إستقبال وضيافة يعكس الطابع الأصيل للمجتمع الأسوانى ، فضلاً عن إشادتهم بالمعالم السياحية والتاريخية التى قاموا بزيارتها ضمن برنامجهم السياحى بالمناطق الأثرية ، بالإضافة إلى الجولات النيلية .

بينما أكد ممثلو الكيانات السياحية عن تطلعهم لتعزيز التعاون مع محافظة أسوان خلال الفترة المقبلة ، خاصة فى مجالات الترويج السياحى المشترك ، وإقامة الفعاليات الدولية التى تساهم في زيادة تدفق السائحين .

وأضاف إلى أن أسوان تظل دائماً واحدة من أبرز الوجهات التي تتمتع بجاذبية فريدة تجعلها موقعاً مثالياً للسائح الباحث عن الأصالة والتجربة الإنسانية المتكاملة .



