كاف يحسمها .. تطور جديد بـ ذهاب الزمالك وديكداها الصومالي في الكونفدرالية
الشرطة البريطانية: مصرع شخصين بحادث الهجوم على «كنيس يهودي» في مانشستر
وزير البترول: توقيع 3 اتفاقيات مع إمارة الفجيرة لتخزين وتداول الخام
تفاصيل جديدة لأول مرة تكشف هامش أرباح المطورين العقاريين
أول تعليق لـ محمد سراج بعد استبعاده من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
النبراوي يخاطب رئيس الوزراء لزيادة بدل التفرغ للمهندسين بنسبة 30%
إنفينيكس تنظم ورشة عمل للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليونسكو في الجامعة الكندية
خالد مرتجي أساسي.. ماذا تغير في قائمة الخطيب منذ انتخابات 2017؟
أبو العلا: نحن مع أي تعديلات لتحقيق مزيد من العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان
ليلى عبد اللطيف تتوقع عودة زواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة
للرجال والسيدات.. 10 فوائد مذهلة تجعل شاي الكركدية مشروبا خارقا
المشاط: لدينا قوى بشرية هائلة وفرنسا تُدعم مشروعاتنا ذات الأولوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ أسوان يتابع جهود فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار لتسليم 60 شهادة للمتحررين من الأمية

محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود التى يبذلها العاملين بفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، والتى تستهدف خفض معدلات الأمية فى نطاق المحافظة بالتعاون مع الشركاء الحكوميين والمجتمع المدنى ومؤسسات الدولة وذلك من خلال تنفيذ مبادرات نوعية وشراكات مجتمعية موسعة شملت كافة المراكز والإدارات ، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة الأمية المرتفعة ، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

ويأتى ذلك فى إطار رؤية مصر 2030 ، وإستراتيجية الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لخفض معدلات الأمية .

وطالب المحافظ بأهمية الإستمرار على نفس النهج للوصول إلى أكبر معدلات من الإنجاز من خلال تكثيف برامج تعليم الكبار ومحو الأمية داخل القرى المستهدفة لتحقيق الأهداف المرجوه على الوجه الأكمل .

فيما أوضحت صفاء عفيفى مدير فرع الهيئة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان ، وبالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى تنظيم إحتفالية بمركز كوم أمبو تمثلت فى تسليم 60 شهادة للمتحررين من الأمية ضمن مبادرة " لا أمية مع تكافل وكرامة " ، وقد حضر الفعاليات مسئولى الجهات المختصة .

وأشارت بأن الحفل تضمن أيضاً إجراء 43 إستكتاب وتسليم للشهادات ، كما قدمت مديرية التضامن مساعدات عينية للمتحررين من الأمية تشجيعاً لهم على مواصلة مسيرة التعلم وتحقيق التنمية المستدامة ، هذا وقد تخلل الإحتفال مشاركات مميزة من بعض المتحررين عبر إلقاء الشعر والمدائح تعبيراً عن فرحتهم بهذا الإنجاز ، وتم حثهم على إستكمال تعليمهم فى المراحل التالية .

فيما ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى لهذا الملف الحيوى ، بحضور نائبه المهندس عمرو لاشين ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، وعدد من القيادات التنفيذية المختصة ، ويأتى ذلك تنفيذاً لما أسفرت عنه الإجتماعات المتواصلة للفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها مع محافظ أسوان .

