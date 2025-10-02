محافظ أسوان يتابع جهود فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار لتسليم 60 شهادة للمتحررين من الأمية

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود التى يبذلها العاملين بفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، والتى تستهدف خفض معدلات الأمية فى نطاق المحافظة بالتعاون مع الشركاء الحكوميين والمجتمع المدنى ومؤسسات الدولة وذلك من خلال تنفيذ مبادرات نوعية وشراكات مجتمعية موسعة شملت كافة المراكز والإدارات ، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة الأمية المرتفعة ، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

ويأتى ذلك فى إطار رؤية مصر 2030 ، وإستراتيجية الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لخفض معدلات الأمية .

وطالب المحافظ بأهمية الإستمرار على نفس النهج للوصول إلى أكبر معدلات من الإنجاز من خلال تكثيف برامج تعليم الكبار ومحو الأمية داخل القرى المستهدفة لتحقيق الأهداف المرجوه على الوجه الأكمل .

فيما أوضحت صفاء عفيفى مدير فرع الهيئة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان ، وبالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى تنظيم إحتفالية بمركز كوم أمبو تمثلت فى تسليم 60 شهادة للمتحررين من الأمية ضمن مبادرة " لا أمية مع تكافل وكرامة " ، وقد حضر الفعاليات مسئولى الجهات المختصة .

تعليم الكبار

وأشارت بأن الحفل تضمن أيضاً إجراء 43 إستكتاب وتسليم للشهادات ، كما قدمت مديرية التضامن مساعدات عينية للمتحررين من الأمية تشجيعاً لهم على مواصلة مسيرة التعلم وتحقيق التنمية المستدامة ، هذا وقد تخلل الإحتفال مشاركات مميزة من بعض المتحررين عبر إلقاء الشعر والمدائح تعبيراً عن فرحتهم بهذا الإنجاز ، وتم حثهم على إستكمال تعليمهم فى المراحل التالية .

فيما ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى لهذا الملف الحيوى ، بحضور نائبه المهندس عمرو لاشين ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، وعدد من القيادات التنفيذية المختصة ، ويأتى ذلك تنفيذاً لما أسفرت عنه الإجتماعات المتواصلة للفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها مع محافظ أسوان .