أخبار أسوان.. شبكةالأغاخان تنفذ مشروعات تطوير .. وحملات لضبط المخالفات

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 1/10/2025 احداث متنوعة .

فقد التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالأمير رحيم أغاخان رئيس شبكة الأغاخان للتنمية، بحديقة الأزهر بالقاهرة فى حضور نخبة من كبار المسئولين بينهم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة .

محافظ أسوان يلتقى رحيم أغاخان.. مشروعات مشتركة وضخ استثمارات خلال اللقاء

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بمختلف الجهات التنفيذية لتكثيف الحملات التفتيشية الهادفة لضبط الأسواق ، والتأكد من صلاحية وجودة السلع الغذائية للإستهلاك الآدمى ، مكلفاً بضرورة إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى مخالفات يتم ضبطها .

ولفت إلى أنه تم تنظيم حملة بمدينة أسوان ضمت الدكتور صلاح أحمد رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالإدارة ، وبالإشتراك مع شرطة مباحث التموين ، وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 260 كجم لحوم فاسدة متنوعة داخل مطعم عبارة عن 140 كجم " دهون بقرى " ، و 58 كجم دواجن ، و 45 كجم مصنعات لحوم مفروم ، و 35 كجم كبده ، و 8 كجم " ضانى " ، و 7 كجم " أحشاء بقرى " .

بيطري أسوان: ضبط 260 كيلو لحوم فاسدة داخل مطعم

جهود متنوعة

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بإداراتى المرور والمواقف بتكثيف جهود لجنة السيرفيس لضبط حركة سير السيارات ، وإلزامها بخطوط السير المختلفة ، مكلفاً بإتخاذ الإجراءات الفورية من توقيع الغرامات على أى سيارة يتم ضبها مخالفة لخط السير ، مع سحب الرخصة الخاصة بها ، ووقفها لمدد متتالية .

من جانبها أوضحت نسمه ناجح مدير إدارة المواقف بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان قامت لجنة السيرفيس بتنظيم حملاتها اليومية خلال الفترة الصباحية والمسائية حيث أسفرت عن ضبط 14 سيارة سيرفيس مخالفة ، وسحب الرخص الخاصة بها ، مع توقيع الغرامات المالية الفورية عليهم .

ضبط 14 سيارة مخالفة لخطوط السير بأسوان

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بعقد إجتماعات وورش العمل لقطاعات التعليم والصحة والتنميه المحلية وذلك بقاعة الإجتماعات بمكتبة مصر العامه لبناء خريطة شركاء القطاع ، وبيان خطة العمل ، وتحديد إحتياجات كل قطاع وذلك بإشراف المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ .

ويأتى ذلك فى إطار دعم الدوله لجهود التنمية وتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وضمن إستراتيجية أسوان ٢٠٤٠ .

محافظ أسوان يوجه بعقد ورش عمل لقطاعات التعليم والصحة والتنمية لبناء خريطة شركاء القطاع