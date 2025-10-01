بيطري أسوان: ضبط 260 كيلو لحوم فاسدة داخل مطعم

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بمختلف الجهات التنفيذية لتكثيف الحملات التفتيشية الهادفة لضبط الأسواق ، والتأكد من صلاحية وجودة السلع الغذائية للإستهلاك الآدمى ، مكلفاً بضرورة إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى مخالفات يتم ضبطها .

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، ووفقاً لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .

ومن جانبه أوضح الدكتور جمعة مكى مدير عام الطب البيطرى بأنه تنفيذاً لتكليفات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى علاء فاروق ، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال ، وبمتابعة من الدكتور حامد محمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى المرور وتكثيف الحملات على محلات الجزارة وبيع اللحوم البلدية وثلاجات اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم والفسيخ والملوحة داخل نطاق المراكز والمدن .

ضبط مخالفات متنوعة

ولفت إلى أنه تم تنظيم حملة بمدينة أسوان ضمت الدكتور صلاح أحمد رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالإدارة ، وبالإشتراك مع شرطة مباحث التموين ، وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 260 كجم لحوم فاسدة متنوعة داخل مطعم عبارة عن 140 كجم " دهون بقرى " ، و 58 كجم دواجن ، و 45 كجم مصنعات لحوم مفروم ، و 35 كجم كبده ، و 8 كجم " ضانى " ، و 7 كجم " أحشاء بقرى " .

وكانت المخالفات عبارة عن عرض وبيع لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى والغش التجارى ، وتم تحرير 2 محضر قسم شرطة أسوان أول وثانى ، مع التحفظ على المضبوطات ، لحين صدور قرار النيابة العامة ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتم ذلك بإشراف من الدكتورة سهام زاهر مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ، والدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية .