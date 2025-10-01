قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: روح وطنية خالصة سادت العمل البرلماني وشرّفت تاريخ مصر التشريعي
استبعاد معلمة ضربت طالبًا بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
مدبولي: ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون.. ونعمل على تحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق
بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ
بسبب قضية نفقة وطلب الطلاق.. القصة الكاملة لزوج يصيب زوجته بـ30 غرزة في المحلة
رئيس الوزراء يشيد بتعاون النواب والحكومة لإصدار منظومة عدالة متوازنة وحديثة
أرتكبوا 26 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
القبض على 3 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل ناد صحي بمدينة نصر
مدبولي: ملاحظات الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية تجسد الحرص على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بيطري أسوان: ضبط 260 كيلو لحوم فاسدة داخل مطعم

محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بمختلف الجهات التنفيذية لتكثيف الحملات التفتيشية الهادفة لضبط الأسواق ، والتأكد من صلاحية وجودة السلع الغذائية للإستهلاك الآدمى ، مكلفاً بضرورة إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى مخالفات يتم ضبطها .

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، ووفقاً لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .

ومن جانبه أوضح الدكتور جمعة مكى مدير عام الطب البيطرى بأنه تنفيذاً لتكليفات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى علاء فاروق ، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال ، وبمتابعة من الدكتور حامد محمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى المرور وتكثيف الحملات على محلات الجزارة وبيع اللحوم البلدية وثلاجات اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم والفسيخ والملوحة داخل نطاق المراكز والمدن .

ولفت إلى أنه تم تنظيم حملة بمدينة أسوان ضمت الدكتور صلاح أحمد رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالإدارة ، وبالإشتراك مع شرطة مباحث التموين ، وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 260 كجم لحوم فاسدة متنوعة داخل مطعم عبارة عن 140 كجم " دهون بقرى " ، و 58 كجم دواجن ، و 45 كجم مصنعات لحوم مفروم ، و 35 كجم كبده ، و 8 كجم " ضانى " ، و 7 كجم " أحشاء بقرى " .

وكانت المخالفات عبارة عن عرض وبيع لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى والغش التجارى ، وتم تحرير 2 محضر قسم شرطة أسوان أول وثانى ، مع التحفظ على المضبوطات ، لحين صدور قرار النيابة العامة ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتم ذلك بإشراف من الدكتورة سهام زاهر مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ، والدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

