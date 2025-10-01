محافظ أسوان يوجه بعقد ورش عمل لقطاعات التعليم والصحة والتنمية لبناء خريطة شركاء القطاع

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بعقد إجتماعات وورش العمل لقطاعات التعليم والصحة والتنميه المحلية وذلك بقاعة الإجتماعات بمكتبة مصر العامه لبناء خريطة شركاء القطاع ، وبيان خطة العمل ، وتحديد إحتياجات كل قطاع وذلك بإشراف المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ .

ويأتى ذلك فى إطار دعم الدوله لجهود التنمية وتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وضمن إستراتيجية أسوان ٢٠٤٠ .

وبحضور مدير مديرية التضامن الإجتماعى ، والمختصين بقطاع الصحة والتعليم بفئاته المختلفة الفنى والعام وذوى الهمم ، فضلاً عن ممثلى الجمعيات الأهلية ، وأعضاء هيئة التدريس الجامعى .

وقد شهدت ورشة العمل تحديد المهام والأدوار لممثلى القطاعات المعنية والوقوف على التحديات التى تواجه المجتمع المحلى بأسوان ، وكيفية التعامل معها وذلك بهدف تسهيل التنسيق بين مختلف الجهات بما يعزز من كفاءة العمل الأهلى ، ويضمن تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفه .

ورش عمل

كما شملت الورشة مقترح بعمل منصة إعلاميه تنموية متخصصة على أرض الواقع لخدمة المجتمع المدنى لتقوم بمباشرة عملها بعقد لقاءات مع المسئولين المعنين من شركاء النجاح للحديث عن الإستراتيجية الجديدة للعمل الأهلى والتنموى بمشاركة ممثلى الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية .

هذا ومن أجل تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين ، وخاصة مع بدء العام الدراسى الجديد لتوفير وسائل نقل للطلاب وأولياء أمورهم بمختلف خطوط السير على مستوى المراكز والمدن .

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بإداراتى المرور والمواقف بتكثيف جهود لجنة السيرفيس لضبط حركة سير السيارات ، وإلزامها بخطوط السير المختلفة ، مكلفاً بإتخاذ الإجراءات الفورية من توقيع الغرامات على أى سيارة يتم ضبها مخالفة لخط السير ، مع سحب الرخصة الخاصة بها ، ووقفها لمدد متتالية .