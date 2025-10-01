قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: روح وطنية خالصة سادت العمل البرلماني وشرّفت تاريخ مصر التشريعي
استبعاد معلمة ضربت طالبًا بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
مدبولي: ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون.. ونعمل على تحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق
بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ
بسبب قضية نفقة وطلب الطلاق.. القصة الكاملة لزوج يصيب زوجته بـ30 غرزة في المحلة
رئيس الوزراء يشيد بتعاون النواب والحكومة لإصدار منظومة عدالة متوازنة وحديثة
أرتكبوا 26 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
القبض على 3 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل ناد صحي بمدينة نصر
مدبولي: ملاحظات الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية تجسد الحرص على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات
محافظ أسوان يوجه بعقد ورش عمل لقطاعات التعليم والصحة والتنمية لبناء خريطة شركاء القطاع

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بعقد إجتماعات وورش العمل لقطاعات التعليم والصحة والتنميه المحلية وذلك بقاعة الإجتماعات بمكتبة مصر العامه لبناء خريطة شركاء القطاع ، وبيان خطة العمل ، وتحديد إحتياجات كل قطاع وذلك بإشراف المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ .

ويأتى ذلك فى إطار دعم الدوله لجهود التنمية وتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وضمن إستراتيجية أسوان ٢٠٤٠ .

وبحضور مدير مديرية التضامن الإجتماعى ، والمختصين بقطاع الصحة والتعليم بفئاته المختلفة الفنى والعام وذوى الهمم ، فضلاً عن ممثلى الجمعيات الأهلية ، وأعضاء هيئة التدريس الجامعى .

وقد شهدت ورشة العمل تحديد المهام والأدوار لممثلى القطاعات المعنية والوقوف على التحديات التى تواجه المجتمع المحلى بأسوان ، وكيفية التعامل معها وذلك بهدف تسهيل التنسيق بين مختلف الجهات بما يعزز من كفاءة العمل الأهلى ، ويضمن تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفه .

ورش عمل 

كما شملت الورشة مقترح بعمل منصة إعلاميه تنموية متخصصة على أرض الواقع لخدمة المجتمع المدنى لتقوم بمباشرة عملها بعقد لقاءات مع المسئولين المعنين من شركاء النجاح للحديث عن الإستراتيجية الجديدة للعمل الأهلى والتنموى بمشاركة ممثلى الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية .

هذا ومن أجل تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين ، وخاصة مع بدء العام الدراسى الجديد لتوفير وسائل نقل للطلاب وأولياء أمورهم بمختلف خطوط السير على مستوى المراكز والمدن .

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بإداراتى المرور والمواقف بتكثيف جهود لجنة السيرفيس لضبط حركة سير السيارات ، وإلزامها بخطوط السير المختلفة ، مكلفاً بإتخاذ الإجراءات الفورية من توقيع الغرامات على أى سيارة يتم ضبها مخالفة لخط السير ، مع سحب الرخصة الخاصة بها ، ووقفها لمدد متتالية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

