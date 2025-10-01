ضبط 14 سيارة مخالفة لخطوط السير بأسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بإداراتى المرور والمواقف بتكثيف جهود لجنة السيرفيس لضبط حركة سير السيارات ، وإلزامها بخطوط السير المختلفة ، مكلفاً بإتخاذ الإجراءات الفورية من توقيع الغرامات على أى سيارة يتم ضبها مخالفة لخط السير ، مع سحب الرخصة الخاصة بها ، ووقفها لمدد متتالية .

من جانبها أوضحت نسمه ناجح مدير إدارة المواقف بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان قامت لجنة السيرفيس بتنظيم حملاتها اليومية خلال الفترة الصباحية والمسائية حيث أسفرت عن ضبط 14 سيارة سيرفيس مخالفة ، وسحب الرخص الخاصة بها ، مع توقيع الغرامات المالية الفورية عليهم .

وأشارت إلى أن عمل اللجنة يتم بشكل مفاجئ داخل كافة مدن ومراكز المحافظة بمختلف الأماكن والمناطق السكنية على مدار اليوم للتأكد من عدم وجود أى سيارات مخالفة لخط سيرها ، ومن بين الأماكن التى تم تنفيذ لجنة السيرفيس الكمين الصحراوى الغربى حيث تم التشديد والتنبيه على جميع السائقين بعدم مخالفتهم بخطوط سيرهم ، وإلتزامهم بها ، وعدم التأجير لسياراتهم بالقطاعات المختلفة بما ينعكس بالإيجاب على إنتظام سير التشغيل للسيارات بصورة طبيعية ، ومنع التكدس والتزاحم وبما يلبى إحتياجات المواطن الأسوانى .

لجنة السيرفيس

وفى إطار دعم الدوله لجهود التنمية وتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وضمن إستراتيجية أسوان ٢٠٤٠ .

أعطى اللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بعقد إجتماعات وورش العمل لقطاعات التعليم والصحة والتنميه المحلية وذلك بقاعة الإجتماعات بمكتبة مصر العامه لبناء خريطة شركاء القطاع ، وبيان خطة العمل ، وتحديد إحتياجات كل قطاع وذلك بإشراف المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ .