خطوات حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. قدم الآن
بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم
كاف يحسمها .. تطور جديد بـ ذهاب الزمالك وديكداها الصومالي في الكونفدرالية
الشرطة البريطانية: مصرع شخصين بحادث الهجوم على «كنيس يهودي» في مانشستر
وزير البترول: توقيع 3 اتفاقيات مع إمارة الفجيرة لتخزين وتداول الخام
تفاصيل جديدة لأول مرة تكشف هامش أرباح المطورين العقاريين
أول تعليق لـ محمد سراج بعد استبعاده من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
النبراوي يخاطب رئيس الوزراء لزيادة بدل التفرغ للمهندسين بنسبة 30%
إنفينيكس تنظم ورشة عمل للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليونسكو في الجامعة الكندية
خالد مرتجي أساسي.. ماذا تغير في قائمة الخطيب منذ انتخابات 2017؟
أبو العلا: نحن مع أي تعديلات لتحقيق مزيد من العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان
محافظات

محافظ أسوان: 50 ألف جنيه غرامة المحلات غير الملتزمة بخطوط التنظيم

محافظ أسوان: توقيع غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه للمحلات غير الملتزمة بخطوط التنظيم
محافظ أسوان: توقيع غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه للمحلات غير الملتزمة بخطوط التنظيم
أ ش أ

شدد محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال، على ضرورة الاستمرار بنفس الجدية في أعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات أولاً بأول بالشوارع والميادين الداخلية، مع تكثيف جهود النظافة العامة بشكل يومي بما يحقق السيولة المرورية ويضمن بيئة حضارية آمنة للمواطنين والزائرين، مكلفاً بإلزام أصحاب المحال التجارية والأنشطة المختلفة بخطوط التنظيم المحددة وعدم تجاوزها، مع تطبيق القانون بكل حسم تجاه المخالفين من خلال توقيع الغرامات المالية التي تصل قيمتها إلى 50 ألف جنيه. 


جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ أسوان تفقد خلالها الأسواق والشوارع والميادين والمناطق السكنية بمدينة أسوان، وذلك في إطار متابعته المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتحسين المظهر الحضاري لعروس المشاتي استعداداً للموسم السياحي الشتوي.


وذكر بيان صادر عن محافظة أسوان، اليوم الخميس، أن جولة الدكتور إسماعيل كمال شملت تفقد السوق السياحي القديم، وشوارع المدارس والمطار والحدادين والطابية، فضلاً عن الشارع الجديد وكسر الحجر، إلى جانب طرق كلية التربية والسماد والشوارع الجانبية. 


وأوضح محافظ أسوان أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق الانضباط العام بالشارع الأسواني والقضاء على المظاهر العشوائية التي تشوه الشكل الجمالي لزهرة الجنوب. 


ووجه إسماعيل كمال إلى استغلال المساحة الفضاء خلف مسجد المطار بإقامة مجموعة من المحلات بشكل حضاري وجمالي بما يتناسب مع طبيعة المكان لمنع تواجد الباعة الجائلين بها، مشدداً على سرعة نقل الباعة الجائلين إلى السويقات الجديدة التي تصل لنحو 500 سويقة ، والمتوفرة في عدد من المناطق لتفريغ المدينة السياحية من الإشغالات حيث توجد مزايا عديدة تتمثل في عدم وجود مقدمات، وفترة سماح تصل إلى 3 أشهر قبل تطبيق الإيجار الشهرى لخلق بيئة حضارية بما يتناسب مع المكانة التاريخية للمحافظة، وخاصة مع انطلاق الموسم السياحي الذي يشهد توافد أعداد كبيرة من الأفواج السياحية ،

محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال عمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات تكثيف جهود النظافة العامة السيولة المرورية بيئة حضارية آمنة للمواطنين توقيع الغرامات المالية

