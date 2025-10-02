قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المجلس الوطني الفلسطيني: مصر ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى حماية شعبنا
الصلعا.. قرية العلم والقرآن في قلب سوهاج
الصحفيين تتعاقد مع تطبيق "يداوي" لتوصيل الأدوية للأعضاء بمصاريف مخفضة
حريق محدود بجوار معبد موت بالأقصر دون إصابات.. والحماية المدنية تسيطر
محافظ أسوان يتفقد السوق الرئيسي بمنطقة السيل الجديد وسط ترحيب الأهالي
سم قاتل.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول المشروبات الغازية؟
نشرة المرأة والمنوعات | التدخين الإلكتروني يزيد خطر الإصابة بمرض السكري.. كوب ماء قبل الإستحمام ينقذ حياتك لهذه الأسباب
أخبار التوك شو| الفنانة منى هلا تكشف عن زواجها المدني.. حقيقة انتشار مرض اليد والقدم والفم بين الأطفال
نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس.. ننشر أبرز بيانات حرب أكتوبر في أول أسبوع قتال
مجلس النواب يشكل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع الإجراءات الجنائية
ننشر.. تشكيل لجنة إعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها
إدارة أحادية تخلق أزمات.. سوء إدارة سد النهضة يهدد السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في جولة محافظ أسوان.. غرامة 50 ألف جنيه للمحلات غير الملتزمة بخطوط التنظيم

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية من خلال تفقد الأسواق والشوارع والميادين والمناطق السكنية بمدينة أسوان ، وذلك فى إطار متابعته المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتحسين المظهر الحضارى لعروس المشاتى استعداداً للموسم السياحى الشتوى.

وتضمنت جولة المحافظ التى رافقه فيها المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ، والعاملين بالوحدة المحلية ، المرور على السوق السياحى القديم ، وشوارع المدارس والمطار والحدادين والطابية ، فضلاً عن الشارع الجديد وكسر الحجر، إلى جانب طرق كلية التربية والسماد والشوارع الجانبية.

وخلال جولته شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الاستمرار بنفس الجدية فى أعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات أولاً بأول، مع تكثيف جهود النظافة العامة بشكل يومى بما يحقق السيولة المرورية ويضمن بيئة حضارية آمنة للمواطنين والزائرين.

 

جولة ميدانية 

وكلف المحافظ بإلزام أصحاب المحال التجارية والأنشطة المختلفة بخطوط التنظيم المحددة وعدم تجاوزها ، مع تطبيق القانون بكل حسم تجاه المخالفين من خلال توقيع الغرامات المالية التى تصل قيمتها إلى 50 ألف جنيه حيث إن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق الانضباط العام بالشارع الأسوانى والقضاء على المظاهر العشوائية التى تشوه الشكل الجمالى لزهرة الجنوب .

ووجه باستغلال المساحة الفضاء خلف مسجد المطار بإقامة مجموعة من المحلات بشكل حضارى وجمالى بما يتناسب مع طبيعة المكان لمنع تواجد الباعة الجائلين بها .

وشدد المحافظ على سرعة نقل الباعة الجائلين إلى السويقات الجديدة التى تصل لنحو 500 سويقة ، والمتوفرة فى عدد من المناطق لتفريغ المدينة السياحية من الإشغالات حيث توجد مزايا عديدة تتمثل فى عدم وجود مقدمات ، وفترة سماح تصل إلى 3 أشهر قبل تطبيق الإيجار الشهرى لخلق بيئة حضارية بما يتناسب مع المكانة التاريخية . ولكى تظهر المحافظة دائماً فى أبهى صورة أمام ضيوفها من مختلف دول العالم ، خاصة مع إنطلاق الموسم السياحى الذى يشهد توافد أعداد كبيرة من الأفواج السياحية ، لأنه لم يتم التهاون مع أى مخالفات لتظل عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية دائماً قبلة للسياحة العالمية .

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

فيها ايه يعني ؟!

ايرادات السينما أمس | " فيها إيه يعني؟!" يتصدر .. وتراجع " درويش"

أشرف زكي

أشرف زكي عن استقالته: قررت التفرغ لحياتي

البيت الفني للمسرح يشارك في الدورة الأولى من مهرجان "القاهرة للعرائس"

البيت الفني للمسرح يشارك في الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للعرائس

بالصور

طريقة عمل العيش الفينو بوصفة الشيف نادية السيد.. طري ولذيذ زي الأفران

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

تموين الشرقية يضبط طن ونصف شاورما دجاج مجهولة المصدر

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل صابون الأطباق في المنزل ببدائل طبيعية وآمنة

وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن

فوائد البلح الرطب.. طاقة طبيعية وصحة للجسم في ثمرة واحدة

فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية

فيديو

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

المتهمين

القبض على متهمين بترويج مخدرات ببولاق الدكرور

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد