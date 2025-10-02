في جولة محافظ أسوان.. غرامة 50 ألف جنيه للمحلات غير الملتزمة بخطوط التنظيم

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية من خلال تفقد الأسواق والشوارع والميادين والمناطق السكنية بمدينة أسوان ، وذلك فى إطار متابعته المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتحسين المظهر الحضارى لعروس المشاتى استعداداً للموسم السياحى الشتوى.

وتضمنت جولة المحافظ التى رافقه فيها المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ، والعاملين بالوحدة المحلية ، المرور على السوق السياحى القديم ، وشوارع المدارس والمطار والحدادين والطابية ، فضلاً عن الشارع الجديد وكسر الحجر، إلى جانب طرق كلية التربية والسماد والشوارع الجانبية.

وخلال جولته شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الاستمرار بنفس الجدية فى أعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات أولاً بأول، مع تكثيف جهود النظافة العامة بشكل يومى بما يحقق السيولة المرورية ويضمن بيئة حضارية آمنة للمواطنين والزائرين.

جولة ميدانية

وكلف المحافظ بإلزام أصحاب المحال التجارية والأنشطة المختلفة بخطوط التنظيم المحددة وعدم تجاوزها ، مع تطبيق القانون بكل حسم تجاه المخالفين من خلال توقيع الغرامات المالية التى تصل قيمتها إلى 50 ألف جنيه حيث إن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق الانضباط العام بالشارع الأسوانى والقضاء على المظاهر العشوائية التى تشوه الشكل الجمالى لزهرة الجنوب .

ووجه باستغلال المساحة الفضاء خلف مسجد المطار بإقامة مجموعة من المحلات بشكل حضارى وجمالى بما يتناسب مع طبيعة المكان لمنع تواجد الباعة الجائلين بها .

وشدد المحافظ على سرعة نقل الباعة الجائلين إلى السويقات الجديدة التى تصل لنحو 500 سويقة ، والمتوفرة فى عدد من المناطق لتفريغ المدينة السياحية من الإشغالات حيث توجد مزايا عديدة تتمثل فى عدم وجود مقدمات ، وفترة سماح تصل إلى 3 أشهر قبل تطبيق الإيجار الشهرى لخلق بيئة حضارية بما يتناسب مع المكانة التاريخية . ولكى تظهر المحافظة دائماً فى أبهى صورة أمام ضيوفها من مختلف دول العالم ، خاصة مع إنطلاق الموسم السياحى الذى يشهد توافد أعداد كبيرة من الأفواج السياحية ، لأنه لم يتم التهاون مع أى مخالفات لتظل عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية دائماً قبلة للسياحة العالمية .