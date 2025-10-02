قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل جديدة لأول مرة تكشف هامش أرباح المطورين العقاريين
أول تعليق لـ محمد سراج بعد استبعاده من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
النبراوي يخاطب رئيس الوزراء لزيادة بدل التفرغ للمهندسين بنسبة 30%
إنفينيكس تنظم ورشة عمل للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليونسكو في الجامعة الكندية
خالد مرتجي أساسي.. ماذا تغير في قائمة الخطيب منذ انتخابات 2017؟
أبو العلا: نحن مع أي تعديلات لتحقيق مزيد من العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان
ليلى عبد اللطيف تتوقع عودة زواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة
للرجال والسيدات.. 10 فوائد مذهلة تجعل شاي الكركدية مشروبا خارقا
المشاط: لدينا قوى بشرية هائلة وفرنسا تُدعم مشروعاتنا ذات الأولوية
مدير الـ IMB: نعمل على تطوير معايير احترافية تسهم في رفع ‏جودة الخدمات التسويقية دوليًا‎
وكيل النواب: ملاحظات رئيس الجمهورية تمنع أي لبس أو غموض بقانون الإجراءات الجنائية
بعد مشاركته في أسطول الصمود.. فنان تونسي يستغيث ويعلن اختطافه من الاسرائليين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يشدد على سرعة إنهاء ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة خلال شهر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى لهذا الملف الحيوى ، بحضور نائبه المهندس عمرو لاشين ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، وعدد من القيادات التنفيذية المختصة ، ويأتى ذلك تنفيذاً لما أسفرت عنه الإجتماعات المتواصلة للفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها مع محافظ أسوان .

ويأتى ذلك فى ظل الجهود المكثفة التى تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على أملاكها وصون حقوقها ، وضمن خطوات حاسمة لإنهاء ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة.

وخلال الإجتماع شدد الدكتور إسماعيل كمال بضرورة الإسراع بإنهاء هذا الملف بالكامل خلال مدة لا تتجاوز شهر حيث أن التعامل مع هذا الملف يتم وفق منهجية واضحة تستند إلى ثلاثة محاور أساسية تستهدف تحقيق نسبة إنجاز 100% .

وأوضح بأن المحور الأول يرتكز حول طلبات التقنين عبر المنظومة الإلكترونية ، ويتطلب هذا المحور حث المواطنين وتشجيعهم على سرعة السداد مقابل ما عاد عليهم بالنفع ، وخاصة فى الحالات المستقرة والقائمة قبل البدء فى تطبيق القانون الجديد ، وفى حالة التقاعس عن السداد سيتم إدراج الحالات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والمقرر تنفيذها خلال الفترة من 4 حتى 24 أكتوبر الجارى ، وتشمل الأراضى الفضاء غير المستغلة أو المحاطة بأسوار دون إشغال حقيقى.

ملف التقنين

وأشار إسماعيل كمال بأن المحور الثانى يرتبط بشكل مباشر بمواجهة التعديات ، وهو الذى يستلزم سرعة الإزالة الفورية لكافة حالات التعدى غير المستقرة أو التىلا تمثل معيشة دائمة ، مع توجيه الدعوة للمواطنين أصحاب الحالات القائمة والمستقرة ذات الطابع المعيشى الكامل إلى تقديم طلبات تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون الجديد ، وذلك بعد صدور لائحته التنفيذية بما يضمن منح الجادين الفرصة لتقنين أوضاعهم بشكل قانونى .

ولفت بأن المحور الثالث يتضمن متابعة تحصيل المبالغ المالية المستحقة على المواطنين الذين سبق لهم التعاقد الجاد مع الدولة ، مع التأكيد على ضرورة سداد الأقساط المتأخرة ، وأن غير الملتزمين سيتم التعامل معهم بحسم من خلال فسخ التعاقد ، وإعتبار المبالغ السابقة التى تم سدادها مقابل حق إنتفاع لصالح الدولة تنفيذاً للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة .

وكلف محافظ أسوان بعقد إجتماعات أسبوعية مع المختصين بكل وحدة محلية لمتابعة موقف التنفيذ وتذليل كافة العقبات فى ظل الدعم اللامحدود الذى تقدمه المحافظة ، ويعقبه عرض الموقف النهائى بعد أسبوعين فى إجتماع مماثل للوصول إلى المستهدف على الوجه الأكمل .

وأكد المحافظ على أن الدولة المصرية ماضية بكل قوة فى إسترداد كامل حقوقها ، وأنها لن تسمح بأى تعدى أو إهدار للمال العام ، ويتم التعامل بمنتهى الحزم والشفافية ، مع إتاحة الفرصة كاملة أمام المواطنين الجادين لتقنين أوضاعهم بشكل قانونى يضمن إستقرارهم من ناحية ويحفظ حق الدولة من ناحية أخرى .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يكشف حقيقة تولي جوميز قيادة الأهلي

الصيد

نادي الصيد يحقق 64 مليون جنيه فائضاً فى ميزانية 2025

أحمد عبد القادر وكريم فؤاد

أحمد عبد القادر يهنئ كريم فؤاد في عيد ميلاده

بالصور

طريقة عمل صابون الأطباق في المنزل ببدائل طبيعية وآمنة

وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن

فوائد البلح الرطب.. طاقة طبيعية وصحة للجسم في ثمرة واحدة

فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية

قبل الاستحمام.. كوب ماء قد ينقذ حياتك لحماية قلبك وضغط الدم

أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس

فيديو

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد