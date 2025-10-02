فريق أسوان يواجه راية في الجولة السابعة بدوري المحترفين

يلتقي فريق أسوان بقيادة أمير عزمي مجاهد، فريق راية بقيادة أشرف توفيق، في الثالثة والنصف من مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري المحترفين المصري.

يدخل أسوان المباراة في المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، جمعها بالفوز في لقاء، والتعادل في 3 مباريات، فيما تلقى الخسارة في مواجهتين.

ويحتل راية المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط، جمعها بالفوز في مباراة والتعادل في مواجهتين، فيما تلقى الهزيمة في 3 لقاءات.

وشهدت الجولة الماضية تعادل راية مع مالية كفر الزيات، بهدفين لكل منهما، فيما تلقى أسوان الهزيمة أمام طنطا، بهدف دون مقابل.

وسبق أن التقى الفريقان الموسم الماضي في دوري المحترفين، وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، مباراتي الدور الأول والثاني.

يدير لقاء أسوان مع راية طاقم تحكيم مكون من محمود حسين حكمًا للساحة، ومحمد مجدي الشيخ مساعدًا أول، ومحمد حنفي مساعدًا ثان، والبدري فؤاد حكمًا رابعًا.