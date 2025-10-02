محافظ أسوان يتفقد ميدان النفق.. ويوجه بتكثيف الجهود للقضاء على العشوائيات وتنظيم الحركة المرورية

أكد محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال أن الإجراءات التي تم تنفيذها بمنطقة النفق بمدينة أسوان، استهدفت إزالة التعديات والإشغالات من داخل الميدان، وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحرم خطوط التنظيم داخل "سويقة النفق"، إلى جانب القضاء التام على ظاهرة انتشار عربات بيع الخضروات والفاكهة العشوائية التي كانت تحتل قلب الميدان وتتسبب في تكدس مروري وتعطيل حركة المشاة.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور إسماعيل كمال، منطقة ميدان النفق بمدينة أسوان، والتي تعتبر أحد أهم الميادين الحيوية بمدينة أسوان، وذلك للوقوف على نتائج الجهود المبذولة خلال الأيام الماضية لإعادة الانضباط إلى المنطقة.

وكلف المحافظ إدارة المرور بمراجعة دقيقة لموقف سيارات السيرفيس داخل موقف النفق، والتأكد من التزامها بالأماكن المخصصة، مع منع أي تجاوزات قد تؤدي إلى إعاقة الحركة المرورية أو التسبب في تزاحم يعوق المواطنين، ولاسيما أن المرحلة الحالية تشهد تكثيفاً للجهود لتفريغ المدن من المظاهر العشوائية بما يساهم في تحسين المظهر الحضاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحرص المحافظ، خلال تفقده للمنطقة، على الاستماع إلى مطالب المواطنين، موجهاً المسئولين بسرعة دراسة هذه المطالب ووضع حلول عاجلة لها بما يتوافق مع الإمكانيات المتاح لضمان تلبية احتياجاتهم وتحقيق رضاهم بما يتماشى مع توجهات الدولة في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030.

