البيت الأبيض: ترامب سيرسم خطا أحمر لحماس فيما يتعلق بالرد على خطته بشأن غزة
تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى
القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر
إحالة مسؤولين بوحدة طب الأسرة بدمياط للتحقيق بسبب ضعف الإشراف وكثرة الغياب
الرعب يضرب بريطانيا.. مقـ.ـتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم أمام كنيس يهودي بمانشستر
عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة
طلقني يا أخي مش عايزة أعيش معاك .. جريمة زوجية صادمة بسبب كلمتين بالغربية
آخر مستجدات مشروع حياة كريمة بكفر سعد في دمياط
القبض على أهل طالبة ضربوا معلما في حوش المدرسة لسبب صادم .. صور
رئيس هيئة الدواء: نحرص على توسيع مجالات التعاون مع السودان
بدعوة من النقابات العمالية.. موجة جديدة من المظاهرات والإضرابات في فرنسا ضد خطط الحكومة التقشفية للميزانية
خطوة بخطوة.. طريقة التقديم على وظائف بنك مصر 2025 والأوراق المطلوبة
الغربية ترتقي بالمنظومة الصحية.. تفاصيل بالصور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم، الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان ، وذلك عقب جولته الميدانية التي شملت عددًا من المستشفيات والمنشآت الصحية بنطاق المحافظة، بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية خلال اللقاء أن ما يشهده القطاع الصحي من تطوير ودعم متواصل يعكس بوضوح اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بملف الصحة واعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة. وأوضح “الجندي” أن محافظة الغربية تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، سواء على مستوى البنية التحتية للمستشفيات أو من خلال رفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية وضمان توافر المستلزمات والأدوية بانتظام.

تطوير الخدمات العلاجية 

وأشار المحافظ إلى أنه يحرص على المتابعة الميدانية الدائمة للمستشفيات والوحدات الصحية، للتأكد من انتظام سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمة المقدمة، مؤكداً أن الهدف الأول والأخير هو خدمة المريض وتلبية احتياجاته في إطار من الرعاية المتكاملة التي تحقق رضا المواطن وتليق به.

من جانبه، أشاد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان بجهود محافظة الغربية في دعم القطاع الصحي، مثمنًا متابعة المحافظ المستمرة لسير العمل داخل المنشآت الطبية وحرصه على إزالة أي معوقات أولًا بأول، مؤكداً أن وزارة الصحة تعمل على تعزيز التعاون مع المحافظة لمواجهة التحديات والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بما يتماشى مع رؤية الدولة.

الجدير بالذكر أن نائب وزير الصحة سيعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات والوحدات الصحية ومديري الإدارات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالغربية، لمناقشة نتائج مرور فرق الطب الوقائي على المنشآت الصحية، واستعراض آليات تحسين الأداء وتلافي الملاحظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة على أرض المحافظة.

اخبار محافظة الغربية نائب وزير الصحة مستشفيات تحسين الخدمات العلاجية

