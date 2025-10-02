الغربية ترتقي بالمنظومة الصحية.. تفاصيل بالصور

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم، الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان ، وذلك عقب جولته الميدانية التي شملت عددًا من المستشفيات والمنشآت الصحية بنطاق المحافظة، بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية خلال اللقاء أن ما يشهده القطاع الصحي من تطوير ودعم متواصل يعكس بوضوح اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بملف الصحة واعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة. وأوضح “الجندي” أن محافظة الغربية تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، سواء على مستوى البنية التحتية للمستشفيات أو من خلال رفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية وضمان توافر المستلزمات والأدوية بانتظام.

تطوير الخدمات العلاجية

وأشار المحافظ إلى أنه يحرص على المتابعة الميدانية الدائمة للمستشفيات والوحدات الصحية، للتأكد من انتظام سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمة المقدمة، مؤكداً أن الهدف الأول والأخير هو خدمة المريض وتلبية احتياجاته في إطار من الرعاية المتكاملة التي تحقق رضا المواطن وتليق به.

من جانبه، أشاد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان بجهود محافظة الغربية في دعم القطاع الصحي، مثمنًا متابعة المحافظ المستمرة لسير العمل داخل المنشآت الطبية وحرصه على إزالة أي معوقات أولًا بأول، مؤكداً أن وزارة الصحة تعمل على تعزيز التعاون مع المحافظة لمواجهة التحديات والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بما يتماشى مع رؤية الدولة.

الجدير بالذكر أن نائب وزير الصحة سيعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات والوحدات الصحية ومديري الإدارات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالغربية، لمناقشة نتائج مرور فرق الطب الوقائي على المنشآت الصحية، واستعراض آليات تحسين الأداء وتلافي الملاحظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة على أرض المحافظة.