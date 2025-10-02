محافظ الغربية: الارتقاء بملف الصحة ركيزة أساسية لبناء الإنسان

أكد محافظ الغربية، اللواء أشرف الجندي، اليوم /الخميس/، أن الارتقاء بملف الصحة ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري، موضحًا أن ما يشهده القطاع الصحي من تطوير ودعم متواصل يعكس بوضوح اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشدداً على أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ، ونائب وزير الصحة والسكان الدكتور عمرو قنديل، لعدد من المستشفيات والمنشآت الصحية بنطاق المحافظة، بحضور وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور أسامة بلبل.

وأكد المحافظ، خلال جولته التفدية، أن محافظة الغربية تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، سواء على مستوى البنية التحتية للمستشفيات أو من خلال رفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية وضمان توافر المستلزمات والأدوية بانتظام.

وأشار إلى أنه يحرص على المتابعة الميدانية الدائمة للمستشفيات والوحدات الصحية، للتأكد من انتظام سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمة المقدمة، مؤكداً أن الهدف الأول والأخير هو خدمة المريض وتلبية احتياجاته في إطار من الرعاية المتكاملة التي تحقق رضا المواطن وتليق به.

من جانبه، أشاد نائب وزير الصحة والسكان، بجهود محافظة الغربية في دعم القطاع الصحي، مثمنًا متابعة المحافظ المستمرة لسير العمل داخل المنشآت الطبية وحرصه على إزالة أي معوقات أولًا بأول، مؤكداً أن وزارة الصحة تعمل على تعزيز التعاون مع المحافظة لمواجهة التحديات والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بما يتماشى مع رؤية الدولة.

يشار إلى أن نائب وزير الصحة سيعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات والوحدات الصحية ومديري الإدارات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالغربية، لمناقشة نتائج مرور فرق الطب الوقائي على المنشآت الصحية، واستعراض آليات تحسين الأداء وتلافي الملاحظات، تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.