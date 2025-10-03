ري الغربية تعلن رفع حالة الطوارئ لمواجهة أخطار غرق الأراضي الزراعية

رفعت مديرية الري والموارد المائية بمحافظة الغربية اليوم حالة الطوارىء القصوي لمواجهه إخطار ارتفاع منسوب المياه المحتمل بالمجاري والترع المتصلة بمياه نهر النيل علي مستوي غرف العمليات بكافة الإدارات بكافة مراكز طنطا والمحلة وزفتي والسنطة وسمنود وكفر الزيات وقطور وبسيون .

توجيهات مديرية الري بالغربية



في المقابل أفاد مصادر داخل مديرية الري أنه تم تكليف مهندسي الري بالضرورة التأكد من إغلاق كافة ابواب المجاري الرئيسىه والفرعية خلال ارتفاع منسوب المياه المحتمل خلال الساعات المقبلة سعيا في انقاذ الأراضي الزراعية المتاخمة للمجاري المائية من الغرق وتلف المحاصيل الزراعية .

تعليمات رفع حالة الطوارئ

في ذات السياق أصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية توجيهاته العاجلة إلي روءساء مجالس المدن والأحياء بأهمية رفع حالة طوارئ قصوى، لمتابعة تطورات الموقف أولًا بأول، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين والممتلكات من أي مخاطر محتملة لتأمين ارواح وحياة المواطنين.