دعاء الحفظ من الفيضانات.. كلمات ترفع البلاء وتجعلك في رعاية الله
مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية
شوط أول سلبي بين سموحة والإسماعيلي بالدوري
فيضان النيل يغرق بيوت المنوفية والأهالي يتنقلون بالمراكب| شاهد
موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 في المدارس .. قرار عاجل
العميد عصام عطا الله: الدفاع الجوي نجح في تأمين عبور القوات للضفة الشرقية.. وأسقطنا العشرات من طائرات العدو
انفجار ضخم بمستودع بناء في تركيا.. شاهد
«سيارتك بالإنترنت».. مفاجأة تكشفها وزارة الاتصالات تغيّر مستقبل التنقل
من التشوهات لفقدان البصر .. طبيب يكشف كوارث منتحلي صفة أطباء التجميل
طارق العكاري: الجيش المصري موجود للدفاع عن الأمن القومي
تفاصيل توزيع درجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل .. توضيح عاجل
شاهد تظاهرة حب لـ ليلى علوي فى ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بمحافظة الغربية ويُشيد بأداء الأطقم الطبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

قام الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة الغربية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتعزيز التواجد الميداني والتواصل المباشر مع الفرق الطبية والمواطنين، بهدف متابعة سير العمل وضمان تطبيق معايير السلامة والجودة.

 استهل نائب الوزير جولته، بتفقد مستشفى طنطا العام، حيث شملت الزيارة أقسام العيادات الخارجية، الطوارئ، الرعاية المركزة، رعاية الأطفال حديثي الولادة، المناظير، الأشعة، القسطرة القلبية، الأقسام الداخلية، المعمل، والعلاج الطبيعي. واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتفقد نتائج تحاليل المرضى بقسم الغسيل الكلوي، واستمع إلى آراء المواطنين حول جودة الخدمات، مشيدًا بأداء الفريق الطبي.

 توافر الأدوية والمستلزمات

وتوجه الدكتور قنديل إلى مركز صحة أسرة نواج التابع لإدارة طنطا ثان الصحية، وتفقد غرف الطوارئ، الاستقبال، الأشعة، فحص المقبلين على الزواج، رعاية الأم والطفل، عيادات طب الأسرة والأسنان، وغرفة التطعيمات، مؤكدًا توافر الأدوية والمستلزمات.

عقد نائب الوزير اجتماعًا بحضور الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتور أسامة بلبل، مدير مديرية الشؤون الصحية بالغربية، ومديري المستشفيات والإدارات الصحية، ورؤساء الإدارات المركزية، والفريق الإشرافي. نوقشت خلاله السلبيات المرصودة، وتم إصدار توصيات للتنفيذ.

 أشاد الدكتور قنديل بأداء مستشفى طنطا العام، ومستشفى حميات المحلة، ومستشفى رمد المحلة، لتحقيقها أفضل أداء بالمحافظة، كما وجه بمكافأة أسبوعين لفرق مكافحة العدوى، والمعمل المشترك، ومعمل الرصد البيئي، وفرق صحة البيئة، ومكافحة الأمراض المعدية، والترصد، ونواقل الأمراض، والملاريا، والبلهارسيا، والصحة المدرسية.

لاحظ نائب الوزير تكدسًا في عيادة الجلدية التخصصية بسبب وجود 35 طبيب جلدية و39 صيدليًا، فوجه بإعادة توزيعهم خلال أسبوعين. كما وجه بصرف مكافأة للفرق القائمة على إدارة 4 منشآت رعاية أولية حصلت على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. وحدد مهلة شهرين لتلافي السلبيات في بعض منشآت الرعاية الأولية، مع إعادة تقييم مركزي من الوزارة.

 اختتم الدكتور قنديل جولته بالشكر لمدير المديرية والفرق الإشرافية والمستشفيات والإدارات الصحية على تحسن الأداء مقارنة بالزيارات السابقة، مؤكدًا التزام الوزارة بتيسير الخدمات الصحية وتحسين جودتها، والتواصل المباشر مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم.

