نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بمحافظة الغربية ويُشيد بأداء الأطقم الطبية

قام الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة الغربية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتعزيز التواجد الميداني والتواصل المباشر مع الفرق الطبية والمواطنين، بهدف متابعة سير العمل وضمان تطبيق معايير السلامة والجودة.

استهل نائب الوزير جولته، بتفقد مستشفى طنطا العام، حيث شملت الزيارة أقسام العيادات الخارجية، الطوارئ، الرعاية المركزة، رعاية الأطفال حديثي الولادة، المناظير، الأشعة، القسطرة القلبية، الأقسام الداخلية، المعمل، والعلاج الطبيعي. واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتفقد نتائج تحاليل المرضى بقسم الغسيل الكلوي، واستمع إلى آراء المواطنين حول جودة الخدمات، مشيدًا بأداء الفريق الطبي.

توافر الأدوية والمستلزمات

وتوجه الدكتور قنديل إلى مركز صحة أسرة نواج التابع لإدارة طنطا ثان الصحية، وتفقد غرف الطوارئ، الاستقبال، الأشعة، فحص المقبلين على الزواج، رعاية الأم والطفل، عيادات طب الأسرة والأسنان، وغرفة التطعيمات، مؤكدًا توافر الأدوية والمستلزمات.

عقد نائب الوزير اجتماعًا بحضور الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتور أسامة بلبل، مدير مديرية الشؤون الصحية بالغربية، ومديري المستشفيات والإدارات الصحية، ورؤساء الإدارات المركزية، والفريق الإشرافي. نوقشت خلاله السلبيات المرصودة، وتم إصدار توصيات للتنفيذ.

أشاد الدكتور قنديل بأداء مستشفى طنطا العام، ومستشفى حميات المحلة، ومستشفى رمد المحلة، لتحقيقها أفضل أداء بالمحافظة، كما وجه بمكافأة أسبوعين لفرق مكافحة العدوى، والمعمل المشترك، ومعمل الرصد البيئي، وفرق صحة البيئة، ومكافحة الأمراض المعدية، والترصد، ونواقل الأمراض، والملاريا، والبلهارسيا، والصحة المدرسية.

لاحظ نائب الوزير تكدسًا في عيادة الجلدية التخصصية بسبب وجود 35 طبيب جلدية و39 صيدليًا، فوجه بإعادة توزيعهم خلال أسبوعين. كما وجه بصرف مكافأة للفرق القائمة على إدارة 4 منشآت رعاية أولية حصلت على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. وحدد مهلة شهرين لتلافي السلبيات في بعض منشآت الرعاية الأولية، مع إعادة تقييم مركزي من الوزارة.

اختتم الدكتور قنديل جولته بالشكر لمدير المديرية والفرق الإشرافية والمستشفيات والإدارات الصحية على تحسن الأداء مقارنة بالزيارات السابقة، مؤكدًا التزام الوزارة بتيسير الخدمات الصحية وتحسين جودتها، والتواصل المباشر مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم.