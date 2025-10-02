نائب وزير الصحة يجري زيارة مفاجئة لمستشفى كفر الزيات ويوجه بإجراءات صارمة

أمر نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، بتكثيف المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، قام الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بزيارة تفقدية مفاجئة لمستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية مساء أمس.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير بدأ جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث وجه بسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، وتنظيم دخول المرضى والمرافقين، والاستجابة الفورية لشكاواهم،كما أوصى بإحالة رئيس قسم الاستقبال والطوارئ إلى الشؤون القانونية للتحقيق، ومحاسبة الشركة المسؤولة عن تأمين المستشفى لتقصيرها في أداء مهامها.

وخلال الزيارة، تفقد نائب الوزير قسم الرعاية المركزة، حيث اطمأن على حالة المرضى المحجوزين، ووجه الأطباء بمتابعة دقيقة للحالات وعرض نتائج الفحوصات بسرعة، كما أشاد بأداء أطباء قسم رعاية الأطفال، واستمع إلى آراء المرضى المحجوزين بالأقسام الداخلية لتقييم جودة الخدمات المقدمة.

الاستفادة القصوى من الأجهزة المتاحة

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور قنديل تفقد أقسام الأشعة والمعامل، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة القصوى من الأجهزة المتاحة لتحسين جودة الخدمات الطبية، كما وجه بزيادة معدل العمليات الجراحية والاستغلال الأمثل لغرف العمليات المجهزة بالمستشفى.

وفي ختام الزيارة، شدد نائب الوزير على ضرورة تلافي أي سلبيات تم رصدها خلال الجولة بشكل فوري.