قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام
ترامب: عدم منحي جائزة نوبل للسلام إهانة للولايات المتحدة
بدء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على الإجراءات الجنائية
في وجود مدير الأمن والمحافظ.. العثور على 3 جثث ضحايا حريق عقار فيصل
إيهود باراك: خطة ترامب ممتازة لكنها هزيمة صعبة لنتنياهو وسيحاول إفشالها
رسميا مصر تتسلم رئاسة اتحاد مرافق الكهرباء الإفريقي 3 سنوات
بطولة ماجد الكدوانى.. كريم العدل مخرجاً لمسلسل سنة أولى طلاق في رمضان المقبل
وزير البترول: اتفاقية حفر 3 آبار استكشافية بشمال سيناء تعكس ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري
رئيس الوزراء يتوجه للبرلمان لإلقاء بيان حول اعتراض الرئيس السيسي على مواد قانون الإجراءات الجنائية
نجم الأهلي السابق: ياسر إبراهيم أعاد صلابة الدفاع.. وعبدالله السعيد «خارج الخدمة»
بعد ظهور فيروس HFMD في المدارس.. إجراءات محتملة قد تلجأ إليها الحكومة حال انتشاره
مشروع Hydro-X.. ابتكار مصري يفتح آفاقاً جديدة للطاقة النظيفة| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: مصر تنفذ برامج رائدة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان المصري، السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر، على هامش فعاليات القمة الوزارية العالمية السادسة للصحة النفسية، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

ناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصحة المدرسية، مع التركيز على برامج دعم الصحة النفسية والبدنية للطلاب. واستعرض اللقاء النماذج المعتمدة في كلا البلدين للكشف المبكر عن التحديات الصحية التي قد تواجه الأطفال، مثل اضطرابات التغذية (الأنيميا، السمنة، والتقزم)، بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية واضطرابات النمو كالتوحد.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن مصر تنفذ برامج رائدة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، تشمل الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية والتنموية لدى طلاب المدارس، بالتنسيق الوثيق بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم. وأشار إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن منظومة رعاية صحية متكاملة تهدف إلى تعزيز صحة الطلاب ورفاهيتهم.

تطوير البرامج المشتركة

وأعرب الوزيران عن التزامهما بتبادل الخبرات وتطوير البرامج المشتركة التي تدمج خدمات الصحة النفسية والتغذية المدرسية ضمن الخطط الصحية الوطنية. وأكدا أن هذه البرامج تشكل ركيزة أساسية لتعزيز صحة الأطفال النفسية والبدنية، ودعم النظم الصحية في الاكتشاف المبكر والتدخل الوقائي، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وبناء أجيال صحية تدعم أهداف التنمية المستدامة.

مصر دعم الصحة قطر القمة الوزارية العالمية السادسة للصحة الدوحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

متهمة

راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية

حسام عاشور وطليقته

رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لاتعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

فاروق: وزارة الزراعة دربت أكثر من 25 ألف مبعوث بدول العالم المختلفة

جانب من اللقاء

وزير الصحة: مصر تنفذ برامج رائدة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة

أبطال أكتوبر يروون أسرار التخطيط للمعركة ودور المعلومة الدقيقة في حسم النصر

أبطال أكتوبر يروون أسرار التخطيط للمعركة ودور المعلومة الدقيقة في حسم النصر

بالصور

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كيا
كيا
كيا

خدع العالم بذكائه.. كيف خطط السادات لمفاجأة حرب أكتوبر

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

فيديو

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد