وزير الصحة: مصر تنفذ برامج رائدة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان المصري، السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر، على هامش فعاليات القمة الوزارية العالمية السادسة للصحة النفسية، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

ناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصحة المدرسية، مع التركيز على برامج دعم الصحة النفسية والبدنية للطلاب. واستعرض اللقاء النماذج المعتمدة في كلا البلدين للكشف المبكر عن التحديات الصحية التي قد تواجه الأطفال، مثل اضطرابات التغذية (الأنيميا، السمنة، والتقزم)، بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية واضطرابات النمو كالتوحد.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن مصر تنفذ برامج رائدة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، تشمل الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية والتنموية لدى طلاب المدارس، بالتنسيق الوثيق بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم. وأشار إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن منظومة رعاية صحية متكاملة تهدف إلى تعزيز صحة الطلاب ورفاهيتهم.

تطوير البرامج المشتركة

وأعرب الوزيران عن التزامهما بتبادل الخبرات وتطوير البرامج المشتركة التي تدمج خدمات الصحة النفسية والتغذية المدرسية ضمن الخطط الصحية الوطنية. وأكدا أن هذه البرامج تشكل ركيزة أساسية لتعزيز صحة الأطفال النفسية والبدنية، ودعم النظم الصحية في الاكتشاف المبكر والتدخل الوقائي، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وبناء أجيال صحية تدعم أهداف التنمية المستدامة.