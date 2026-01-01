قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هاني سري الدين يختار النائب صابر عطا منسقا عاما لحملته الانتخابية لرئاسة الوفد

النائب الدكتور صابر فهمي عطا ، منسق الحملة الانتخابية للدكتور هاني سري الدين
معتز الخصوصي

قرر الدكتور هاني سري الدين المرشح لرئاسة حزب الوفد اختيار النائب الدكتور صابر فهمي عطا منسقا عاما لحملته الإنتخابية في الانتخابات التي ستجرى على رئاسة حزب الوفد في الثلاثين من يناير.

يشغل الدكتور صابر عطا عضوية الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس لجنة الوفد بمحافظة الفيوم، وقد شغل عضوية مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية من 2005 إلى 2010، كما شغل من قبل منصب نقيب صيادلة الفيوم ، فضلا عن عمله كسكرتير عام مساعد سابق، وأمين صندوق مساعد سابق لحزب الوفد.

وأعرب الدكتور صابر عطا عن اعتزازه بتولي رئاسة الحملة الإنتخابية للدكتور هاني سري الدين سعيا إلى تحقيق الآمال المرجوة في إعادة بناء حزب الوفد بما يحقق استقراره وحيويته ويعيد دوره المفترض في الحياة السياسية.

وتلقت حملة د.هاني سري الدين برقيات ورسائل غاضبة من جموع الوفديين في الصعيد بسبب تصريحات أحد الأعضاء السابقين بالوفد، ونشره أحد المواقع الإلكترونية حيث اتهم  أعضاء لجان شباب الوفد بالصعيد بتلقي أموال مقابل إعلان تأييدهم للدكتور هاني سري الدين.

وأكدت الحملة أن هذا الكذب والإدعاء على الوفديين بمحافظات الصعيد مرفوض ومُستهجن، وأن الوفديين بالصعيد شبابه وشيوخه كانوا دائما، ومازالوا أهلا للعزة والكرامة والإرادة الحُرة.

وقال الدكتور هاني سري الدين إن أحد أهم أسباب ترشحه لرئاسة الوفد هو حرصه الشديد على ترسيخ أخلاق العمل السياسي البناء في الوفد، ورفض حملات الكذب والتشويه والإرهاب الممارس ضد الأعضاء في أي موقع.  

وأوضح أنه يرفض أي إساءة تطال وفديا في الصعيد أو غيرها، وأن وصول الحوار إلى هذا الشكل هو خروج بالعملية الإنتخابية عن مسارها المفترض القائم على طرح الرؤى، وعرض البرامج، والاختلاف البناء.

وأضاف قائلا "إن المعركة الإنتخابية هي تنافس في سبيل المصلحة العامة ولا يجوز تشويه أو تجريح أي من أعضاء الوفد وأي من المرشحين لرئاسة الوفد الذين أكن لهم كل احترام وتقدير".

وأشار إلى أنه لا مكان للكاذبين والشتامين بين صفوف الوفديين النبهاء الذين يعرفون جيدا أن قوة الوفد الحقيقية تتمثل في وحدته واحترام أعضاء لا في إثارة الانقسامات والتقول على الأعضاء.
ويهيب د.هاني سري الدين بكافة الوفديين من مؤيديه ومعارضيه الإلتزام بالمبادئ والقيم الأصيلة للعمل السياسي دون تجريح أو إساءة أو اتهامات مرسلة.

وقال د. هاني سري الدين " إننا نمد أيدينا  بحب واحترام وتقدير لكل من يسعى إلى منافسة شريفة تليق بتاريخ الوفد ومكانته، مؤمنين أن الوفد قادر على العودة بقوة ككيان نموذجي في السياسة المصرية".

وكان قد أعلن الدكتور هاني سري الدين ، القيادي الوفدي ترشحه رسميا  لرئاسة حزب الوفد، تحت التزام معلن وواضح بتصحيح الأوضاع وإعادة بناء الحزب، وتفعيل دوره في الحياة السياسية.

