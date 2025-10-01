وزير الصحة: مصر تترجم التزامات الأمم المتحدة إلى إجراءات وطنية ملموسة

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في الجلسة الافتتاحية للقمة الوزارية العالمية السادسة للصحة النفسية، التي عُقدت في الدوحة تحت عنوان “من الالتزام العالمي إلى الإجراءات الوطنية: الرسائل الأساسية وآثار اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى للأمراض غير المعدية”.

وشهدت القمة مشاركة كبار الشخصيات من دولة قطر ووزراء الصحة من مختلف دول العالم.

وفي كلمته، أعرب الدكتور عبدالغفار عن تقديره لفرصة المشاركة في هذا الحدث الدولي المهم، الذي يأتي بعد أيام من الاجتماع التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأمراض غير المعدية والصحة النفسية.

وأكد أن الإعلان السياسي الصادر عن الاجتماع يمثل نقطة تحول بارزة، حيث أُدرجت الصحة النفسية لأول مرة بشكل صريح ضمن جدول أعمال الأمراض غير المعدية، كركيزة أساسية للصحة العامة والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هذا الاعتراف يعزز دمج الصحة النفسية في السياسات الصحية الشاملة.

وأوضح أن الإعلان السياسي يدعو إلى عمل حكومي ومجتمعي شامل، يتجاوز قطاع الصحة ليشمل التعليم، العمل، التمويل، التكنولوجيا، والحماية الاجتماعية، لمعالجة المحددات الاجتماعية والتجارية للصحة وضمان استدامة تمويل خدمات الصحة النفسية.

كما شدد على أهمية إعادة تشكيل النظم الصحية لتكون أكثر إنصافًا وتركيزًا على الإنسان، من خلال تعزيز الرعاية الأولية، والتخلي عن الرعاية المؤسسية، وتوسيع خدمات الوقاية والتدخل المبكر والرعاية المجتمعية.

التركيز على الوقاية من الانتحار،

وأبرز عبدالغفار أولوية الإعلان للفئات الضعيفة، خاصة الأطفال والشباب، من خلال التركيز على الوقاية من الانتحار، والنهج الحقوقي، وبرامج تعزيز الصحة النفسية للأجيال الجديدة، وهو ما يتماشى مع التركيبة السكانية الشبابية في مصر.

واستعرض الإنجازات الوطنية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تشمل دمج خدمات الصحة النفسية في الرعاية الأولية بجميع المحافظات، والاستثمار في الحلول الرقمية مثل خطوط المساعدة الوطنية، ومنصات التطبيب عن بُعد، وأدوات الكشف المبكر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى برامج توعية الشباب في المدارس والجامعات ومكافحة الوصمة المجتمعية.

وأكد الوزير التزام مصر بتعزيز التعاون الإقليمي، من خلال استضافة مركز التنسيق الإقليمي لشمال أفريقيا التابع لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، مشددًا على دور مصر في دعم العمل الجماعي لمواجهة تحديات الأمراض غير المعدية والصحة النفسية. وأشار إلى أن هذه الجهود تعتمد على الشراكات مع منظمة الصحة العالمية، الهيئات الإقليمية، المجتمع المدني، والقطاع الخاص، لتعبئة استثمارات جديدة وتسخير التحول الرقمي.

وفي ختام كلمته، دعا عبدالغفار إلى ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية في جميع عواصم العالم، مؤكدًا استعداد مصر للتعاون مع شركائها في أفريقيا والمنطقة والعالم لزيادة الاستثمار، وتسريع الابتكار، وجعل الصحة النفسية ضرورة مجتمعية أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.