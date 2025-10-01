قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فشل إدارة ترامب.. أول إغلاق حكومي منذ سبع سنوات وتقليص الوجود العسكري في العراق
إصابة 7 من رجال الدفاع المدني بغزة أثناء محاولتهم إنقاذ مصابين في قصف إسرائيلي
إحالة مدير مدرسة ببني سويف للتحقيق بعد السماح بدخول أحد الأشخاص لتوزيع الحقائب وتصوير الطلاب
وزارة الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
وزير الصحة: مصر تترجم التزامات الأمم المتحدة إلى إجراءات وطنية ملموسة
خوان الفينا: الهزيمة مؤلمة لكنها تثبت لنا مَن يستحق ارتداء القميص
انفجارات ضخمة في ميونخ وانتشار لقوات الشرطة
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يلامس قمة جديدة
الرئيس الكولومبي يهاجم ترامب.. المكان الوحيد الذي يستحقه هو السجن
أجواء خريفية..حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: مصر تترجم التزامات الأمم المتحدة إلى إجراءات وطنية ملموسة

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
عبدالصمد ماهر

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في الجلسة الافتتاحية للقمة الوزارية العالمية السادسة للصحة النفسية، التي عُقدت في الدوحة تحت عنوان “من الالتزام العالمي إلى الإجراءات الوطنية: الرسائل الأساسية وآثار اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى للأمراض غير المعدية”. 

وشهدت القمة مشاركة كبار الشخصيات من دولة قطر ووزراء الصحة من مختلف دول العالم.

وفي كلمته، أعرب الدكتور عبدالغفار عن تقديره لفرصة المشاركة في هذا الحدث الدولي المهم، الذي يأتي بعد أيام من الاجتماع التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأمراض غير المعدية والصحة النفسية. 

وأكد أن الإعلان السياسي الصادر عن الاجتماع يمثل نقطة تحول بارزة، حيث أُدرجت الصحة النفسية لأول مرة بشكل صريح ضمن جدول أعمال الأمراض غير المعدية، كركيزة أساسية للصحة العامة والتنمية المستدامة. 

وأشار إلى أن هذا الاعتراف يعزز دمج الصحة النفسية في السياسات الصحية الشاملة.

وأوضح أن الإعلان السياسي يدعو إلى عمل حكومي ومجتمعي شامل، يتجاوز قطاع الصحة ليشمل التعليم، العمل، التمويل، التكنولوجيا، والحماية الاجتماعية، لمعالجة المحددات الاجتماعية والتجارية للصحة وضمان استدامة تمويل خدمات الصحة النفسية. 

كما شدد على أهمية إعادة تشكيل النظم الصحية لتكون أكثر إنصافًا وتركيزًا على الإنسان، من خلال تعزيز الرعاية الأولية، والتخلي عن الرعاية المؤسسية، وتوسيع خدمات الوقاية والتدخل المبكر والرعاية المجتمعية.

التركيز على الوقاية من الانتحار،

وأبرز عبدالغفار أولوية الإعلان للفئات الضعيفة، خاصة الأطفال والشباب، من خلال التركيز على الوقاية من الانتحار، والنهج الحقوقي، وبرامج تعزيز الصحة النفسية للأجيال الجديدة، وهو ما يتماشى مع التركيبة السكانية الشبابية في مصر.

 واستعرض الإنجازات الوطنية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تشمل دمج خدمات الصحة النفسية في الرعاية الأولية بجميع المحافظات، والاستثمار في الحلول الرقمية مثل خطوط المساعدة الوطنية، ومنصات التطبيب عن بُعد، وأدوات الكشف المبكر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى برامج توعية الشباب في المدارس والجامعات ومكافحة الوصمة المجتمعية.

وأكد الوزير التزام مصر بتعزيز التعاون الإقليمي، من خلال استضافة مركز التنسيق الإقليمي لشمال أفريقيا التابع لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، مشددًا على دور مصر في دعم العمل الجماعي لمواجهة تحديات الأمراض غير المعدية والصحة النفسية. وأشار إلى أن هذه الجهود تعتمد على الشراكات مع منظمة الصحة العالمية، الهيئات الإقليمية، المجتمع المدني، والقطاع الخاص، لتعبئة استثمارات جديدة وتسخير التحول الرقمي.

وفي ختام كلمته، دعا عبدالغفار إلى ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية في جميع عواصم العالم، مؤكدًا استعداد مصر للتعاون مع شركائها في أفريقيا والمنطقة والعالم لزيادة الاستثمار، وتسريع الابتكار، وجعل الصحة النفسية ضرورة مجتمعية أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

الدكتور خالد عبدالغفار القمة الوزارية العالمية للصحة النفسية مصر الأمم المتحدة التعاون الإقليمي الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

متهمة

راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية

فيروس

فيروس HFMD.. تصريح عاجل من وزارة الصحة عن الأعراض والوقاية

حسام عاشور وطليقته

رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

ترشيحاتنا

موعد إجازة شهر 6 أكتوبر 2025

إجازة شهر أكتوبر 2025.. متى يحصل الموظفون والطلاب عليها

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

اسمنت وحديد

تراجع الاستثماري.. سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة

بالصور

تصدرت التريند.. 5 معلومات لاتعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

ابنة هبة قطب
ابنة هبة قطب
ابنة هبة قطب

فستان جريء.. ياسمين صبري تثير الجدل بظهورها الأخير

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فوائد سحرية لاستخدام البقدونس والكرفس.. صيدلية طبيعية في مطبخك

فوائد الكرفس والبقدونس
فوائد الكرفس والبقدونس
فوائد الكرفس والبقدونس

بدائل صحية للانشون.. طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة

طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة
طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة
طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد