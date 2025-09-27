غرفة الرعاية الصحية تواصل برامجها التدريبية وتناقش القضايا الحيوية مع وزارة الصحة

قال رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات علاء عبد المجيد، إن الغرفة نفذت خلال شهر سبتمبر دورتين تدريبيتين، الأولى بعنوان اختيار وتطوير الكوادر الطبية وغير الطبية في المؤسسات العلاجية، والثانية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي وتطبيقاته العملية.

وأكد عبد المجيد - في بيان اليوم - أن مجلس إدارة الغرفة يولي اهتمامًا كبيرًا بالبرامج التدريبية لرفع مستوى الوعي والمهارات لدى العاملين في القطاع الصحي بمصر، مضيفا أن اجتماع مجلس إدارة الغرفة ناقش عدداً من القضايا الحيوية في مقدمتها الزيادة الكبيرة في نسب الولادات القيصرية التي تجاوزت 70% من إجمالي حالات الولادة في مصر، وكذلك موضوعات الطوارئ، حيث تم رفع رأي الغرفة في هذه الملفات إلى معالي وزير الصحة خالد عبد الغفار خلال اجتماع انعقد بالعاصمة الإدارية.

وأشار إلى أن الغرفة تعمل على إعداد مسودة بروتوكول تعاون مع المؤسسة العلاجية، وتم تفويض الدكتور خالد سمير عضو مجلس الإدارة لإعداد المسودة والتنسيق مع المستشفيات الراغبة في التعاون، لافتا إلى الاجتماع الذي عُقد مؤخرًا مع مسؤولي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل نهاية أغسطس الماضي والذي تم الاتفاق خلاله على عقد لقاء مشترك يضم ممثلي هيئة الشراء الموحد وغرفة مقدمي الرعاية الصحية، بهدف بحث التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وتفعيل آلية المشاركة في منظومة الشراء الموحد.

وأوضح أن اتحاد الصناعات سيعلن نتائج انتخابات الغرفة التي ستُقام يوم 30 أكتوبر المقبل، وسوف يتم الإعلان عن التفاصيل خلال ذلك اليوم، مع انعقاد الجمعية العمومية للغرفة

وكشف عبد المجيد عن مشاركة الغرفة في معرض "تريد فيرز إنترناشيونا" المقرر انعقاده خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر المقبل، مؤكداً أن الغرفة مستمرة في تقديم الدورات التدريبية المدعومة بالكامل لخدمة القطاع الصحي.

