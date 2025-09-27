قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
مسؤول أممي: الفلسطينيون يواجهون أوضاعا إنسانية مروعة في غزة
متحدث "أونروا": إسرائيل شردت 42 ألف فلسطيني شمال الضفة الغربية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

غرفة الرعاية الصحية تواصل برامجها التدريبية وتناقش القضايا الحيوية مع وزارة الصحة

ئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات علاء عبد المجيد
ئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات علاء عبد المجيد
أ ش أ

قال رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات علاء عبد المجيد، إن الغرفة نفذت خلال شهر سبتمبر دورتين تدريبيتين، الأولى بعنوان اختيار وتطوير الكوادر الطبية وغير الطبية في المؤسسات العلاجية، والثانية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي وتطبيقاته العملية.
وأكد عبد المجيد - في بيان اليوم - أن مجلس إدارة الغرفة يولي اهتمامًا كبيرًا بالبرامج التدريبية لرفع مستوى الوعي والمهارات لدى العاملين في القطاع الصحي بمصر، مضيفا أن اجتماع مجلس إدارة الغرفة ناقش عدداً من القضايا الحيوية في مقدمتها الزيادة الكبيرة في نسب الولادات القيصرية التي تجاوزت 70% من إجمالي حالات الولادة في مصر، وكذلك موضوعات الطوارئ، حيث تم رفع رأي الغرفة في هذه الملفات إلى معالي وزير الصحة خالد عبد الغفار خلال اجتماع انعقد بالعاصمة الإدارية.
وأشار إلى أن الغرفة تعمل على إعداد مسودة بروتوكول تعاون مع المؤسسة العلاجية، وتم تفويض الدكتور خالد سمير عضو مجلس الإدارة لإعداد المسودة والتنسيق مع المستشفيات الراغبة في التعاون، لافتا إلى الاجتماع الذي عُقد مؤخرًا مع مسؤولي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل نهاية أغسطس الماضي والذي تم الاتفاق خلاله على عقد لقاء مشترك يضم ممثلي هيئة الشراء الموحد وغرفة مقدمي الرعاية الصحية، بهدف بحث التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وتفعيل آلية المشاركة في منظومة الشراء الموحد.
وأوضح أن اتحاد الصناعات سيعلن نتائج انتخابات الغرفة التي ستُقام يوم 30 أكتوبر المقبل، وسوف يتم الإعلان عن التفاصيل خلال ذلك اليوم، مع انعقاد الجمعية العمومية للغرفة 
وكشف عبد المجيد عن مشاركة الغرفة في معرض "تريد فيرز إنترناشيونا" المقرر انعقاده خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر المقبل، مؤكداً أن الغرفة مستمرة في تقديم الدورات التدريبية المدعومة بالكامل لخدمة القطاع الصحي.
 

غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة غرفة الرعاية الصحية المستشفيات الخاصة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

وزارة العمل

وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم

خلال المعرض

مصر تشارك في معرض جدة كونستراكت 2025 .. غدا

بورصة - ارشيفية

اقتصاد بوتسوانا يعاني من انكماش حاد في الربع الثاني من العام نتيجةً لمشاكل قطاع الماس

وزارة البترول

وزارة البترول: 38 مليار جنيه إيرادات "الإسكندرية للزيوت المعدنية" في 2024 /2025

بالصور

علاجات طبيعية للكحة.. وصفات منزلية فعالة لتقليل السعال وتهدئة الحلق

لأكل العيش.. أفضل 5 سيارات أقل من 300 ألف جنيه

الأكياس العقدية.. نتوءات حميدة تظهر حول المفاصل وقد تتطلب التدخل الطبي

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات.. وداعًا لشهوة الحلويات

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

