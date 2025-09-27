وزير الصحة: خطة توسعية لتوفير وحدات وأسرة رعاية مركزة إضافية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعاً لمتابعة التطورات في منظومة المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، بالإضافة إلى الاتفاق على تنفيذ خطة توسعية لتوفير وحدات وأسرة رعاية مركزة إضافية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن منظومة الرعايات والطوارئ تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، مع توفير كافة أشكال الدعم لضمان استمرارية عملها بكفاءة عالية وعاجلة على مدار 24 ساعة يومياً، وتجاوز أي عقبات محتملة، انطلاقاً من الإيمان بأهمية كل لحظة في إنقاذ حياة المرضى.

معدلات الإشغال اليومية في منظومة الرعايات والحضانات

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على معدلات الإشغال اليومية في منظومة الرعايات والحضانات، كما اطمأن إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وإجراء الصيانة الدورية للأجهزة الطبية في وحدات الرعاية والطوارئ والحضانات بجميع المستشفيات.

وأضاف أن الوزير استمع إلى المقترحات والرؤى المتعلقة بتنفيذ أفكار مبتكرة لاستغلال الإمكانيات المتاحة في توسيع المنظومة، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، إلى جانب العمل على زيادة أعداد الأطباء المتخصصين في طب الطوارئ مع التركيز على تدريبهم.

وشدد الوزير خلال الاجتماع على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في رصد جميع الأسرة الشاغرة بالمستشفيات عبر التخصصات المختلفة، وتنسيق الخدمات لتوجيه المريض إلى المكان الأمثل، مما يعزز الكفاءة والفعالية في تقديم الرعاية الطبية المطلوبة.