قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎
دعاء يكفيك شر من تخاف.. كان يردده النبي فاغتنمه
خطوات حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. قدم الآن
بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم
كاف يحسمها .. تطور جديد بـ ذهاب الزمالك وديكداها الصومالي في الكونفدرالية
الشرطة البريطانية: مصرع شخصين بحادث الهجوم على «كنيس يهودي» في مانشستر
وزير البترول: توقيع 3 اتفاقيات مع إمارة الفجيرة لتخزين وتداول الخام
تفاصيل جديدة لأول مرة تكشف هامش أرباح المطورين العقاريين
أول تعليق لـ محمد سراج بعد استبعاده من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
النبراوي يخاطب رئيس الوزراء لزيادة بدل التفرغ للمهندسين بنسبة 30%
إنفينيكس تنظم ورشة عمل للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليونسكو في الجامعة الكندية
خالد مرتجي أساسي.. ماذا تغير في قائمة الخطيب منذ انتخابات 2017؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية وصحة الأسرة بـ "سبك الأحد" بالمنوفية

مدبولي
مدبولي
محمود مطاوع

خلال زيارته اليوم محافظة المنوفية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مركز طب وتنمية الأسرة بقرية سبك الأحد بأشمون.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض تفصيلي من الدكتور/ عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، موضحًا أن المركز ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وتبلغ مساحته الكلية حوالي 2400 متر مربع، ويتكون من عدد 3 طوابق بإجمالي عدد غرف يصل إلى 40 غرفة.

كما أوضح وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن الوحدة المحلية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية تصل إلى 16 خدمة متنوعة، وتشمل هذه الخدمات عيادات المبادرات الرئاسية الصحية، وعيادات طب الأسرة، وعيادات النساء ومتابعة الحمل، وعيادات الأسنان، إضافة إلى خدمات الطوارئ، والعلاج الطبيعي، والتطعيمات، والصيدلية، والمعامل، وغيرها من الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن هذه الخدمات تُقدم لأكثر من 34 ألف مواطن.

كما تفقد رئيس الوزراء مشغل أعمال التفصيل والتطريز المخصص للفتيات، والملحق بمركز طب الأسرة، مستمعًا إلى شرحهنا / حنان السيد، المسئولة عن المشغل، والتي أوضحت أن المشروع يندرج تحت إشراف المجلس القومي للمرأة، ويهدف إلى تدريب فتيات القرية على مهارات التفصيل والتطريز لتمكينهن من الحصول على فرص عمل، ويقع في غرفة ملحقة بمركز الصحة، كما أجرى رئيس الوزراء نقاشًا مع مجموعة من الفتيات اللواتي يتلقين التدريب في المشغل للاطلاع على تجربتهن وآرائهن.

وفي هذا الإطار، أجرى رئيس الوزراء زيارة تفقدية للحضانة التابعة لمركز طب الأسرة، حيث قام السيد صبري عبد الحميد، وكيل وزارة التضامن بمحافظة المنوفية، بتقديم شرح مفصل أوضح من خلاله أن الحضانة تم تأسيسها وتُدار حالياً بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

مدبولي الوزراء مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

عبد البصير وهبة

الجبهة الوطنية: عبد البصير وهبة أمينًا عامًا مساعدًا للحزب بالقاهرة

مجلس النواب

وكيل النواب: المجلس سلك نهج الحوار المجتمعي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

رئيس الشيوخ: ممارسات الأعضاء تعزز الشفافية في مراقبة أداء الحكومة،. والمجلس سيظل صوتا معبرا عن إرادة الأمة وفي مقدمتها نصرة الشعب الفلسطيني

بالصور

طريقة عمل العيش الفينو بوصفة الشيف نادية السيد.. طري ولذيذ زي الأفران

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

تموين الشرقية يضبط طن ونصف شاورما دجاج مجهولة المصدر

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل صابون الأطباق في المنزل ببدائل طبيعية وآمنة

وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن

فوائد البلح الرطب.. طاقة طبيعية وصحة للجسم في ثمرة واحدة

فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية

فيديو

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

المتهمين

القبض على متهمين بترويج مخدرات ببولاق الدكرور

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد