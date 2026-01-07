الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد سيارة ميكروباص لقيامه بالاصطدام بأحد الأشخاص مما أدى لوفاته بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.



وتبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث تصادم ومتوفى بأحد الطرق بدائرة القسم.

بالفحص تبين أنه حال عبور (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) الطريق محل البلاغ إصطدمت به سيارة مجهولة نتج عنها إصابته بجروح متفرقة بالجسم أدت لوفاته ولاذ قائدها بالفرار.

وأمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "ميكروباص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه خشية تعرضه للتعدى من الأهالى.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.





