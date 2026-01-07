قررت جهات التحقيق المختصة حبس 4 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل 45 مليون جنيه.

وزارة الداخلية تضبط المتهمين

وأعنلت وزارة الداخلية إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمركبات – تأسيس الأنشطة التجارية) هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (45) مليون جنيه.