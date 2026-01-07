قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: الناتو لن يدعم الولايات المتحدة.. ورسيا والصين لن تخشيا الحلف إذا لم نكن جزءا منه
موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في كأس السوبر الإسباني.. والقنوات الناقلة
الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه شخص إدعى تعطل أجهزة الرقمنة ببعض الوزارات
رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
سوريا.. تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى الخميس
قسد تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء حلب
لافروف: السياسيون الأوروبيون المعادون لروسيا محكوم عليهم بالفشل
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الرياض، جمال الوصيف، إن عدداً من أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني وصلوا إلى مقر الاجتماعات المخصصة لهم في العاصمة السعودية الرياض.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 3 من الأعضاء كانوا قد وصلوا في وقت سابق وعلى فترات متفرقة، حيث التقوا وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، في إطار محاولات التهدئة ووضع أطر لمؤتمر الحوار المرتقب.

وتابع، أنّ هذه الاجتماعات تأتي تمهيداً لمؤتمر الحوار القادم الذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية، بدعوة من الرئيس اليمني أو رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، لافتاً إلى أن الهدف يتمثل في إجراء حوار بين المكونات الجنوبية لوضع مسار سياسي للمطالب الجنوبية بعيداً عن حمل السلاح.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن هذا التوجه يأتي على خلفية الضربات الأخيرة التي شهدتها المنطقة الجنوبية، عقب تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي وعيدروس الزبيدي، الذي اتجه مع مجموعته إلى حمل السلاح في مواجهة المكونات اليمنية الأخرى، موضحاً أن الطائرة التي أقلّت عيدروس الزبيدي وعدداً من أعضاء المجلس كان من المتوقع وصولها في وقت سابق، لكنها تأخرت لساعات قبل أن تصل إلى الرياض.

