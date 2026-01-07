وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الرياض، جمال الوصيف، إن عدداً من أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني وصلوا إلى مقر الاجتماعات المخصصة لهم في العاصمة السعودية الرياض.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 3 من الأعضاء كانوا قد وصلوا في وقت سابق وعلى فترات متفرقة، حيث التقوا وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، في إطار محاولات التهدئة ووضع أطر لمؤتمر الحوار المرتقب.

وتابع، أنّ هذه الاجتماعات تأتي تمهيداً لمؤتمر الحوار القادم الذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية، بدعوة من الرئيس اليمني أو رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، لافتاً إلى أن الهدف يتمثل في إجراء حوار بين المكونات الجنوبية لوضع مسار سياسي للمطالب الجنوبية بعيداً عن حمل السلاح.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن هذا التوجه يأتي على خلفية الضربات الأخيرة التي شهدتها المنطقة الجنوبية، عقب تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي وعيدروس الزبيدي، الذي اتجه مع مجموعته إلى حمل السلاح في مواجهة المكونات اليمنية الأخرى، موضحاً أن الطائرة التي أقلّت عيدروس الزبيدي وعدداً من أعضاء المجلس كان من المتوقع وصولها في وقت سابق، لكنها تأخرت لساعات قبل أن تصل إلى الرياض.