لافروف: السياسيون الأوروبيون المعادون لروسيا محكوم عليهم بالفشل

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن السياسيين في أوروبا الذين يثيرون المشاعر المعادية لروسيا “لا يؤمنون باستراتيجياتهم.. وبالتالي محكوم عليهم بالفشل”.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن المهمة الرئيسية للدبلوماسية الروسية، هي دعم الجهود العسكرية في العملية الخاصة.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "عندما تعرف ما الذي يقاتل من أجله رجالنا على خط المواجهة، فإن كل شيء في الدبلوماسية سيسير على ما يرام، لأن الإيمان بما تفعله، والإيمان بالقضية الموكلة إليك؛ هو مفتاح النجاح".