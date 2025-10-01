وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمتابعة تقدم المشروعات الصحية القومية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة سير العمل في المشروعات الصحية القومية الكبرى التي تشملها مختلف قطاعات الوزارة، وذلك بهدف ضمان تقديم خدمات طبية متميزة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بأن الاجتماع تناول مستجدات الأعمال الإنشائية والتجهيزية لعدد من المشروعات الحيوية، منها: مستشفى التأمين الصحي 2 بالعاصمة الإدارية، مدينة النيل الطبية، المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية والبحثية، المعامل المركزية بمدينة بدر، مستشفى أورام دار السلام (هرمل)، ومستشفى أورام منوف.

وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار استعرض خطط التشغيل والإدارة المستقبلية لهذه المنشآت، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والتنسيق الفعّال بين الجهات المعنية لضمان تسليم وتشغيل المشروعات في مواعيدها المقررة، بما يعزز استدامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

الارتقاء بجودة الرعاية الصحية

وأشار إلى تأكيد نائب رئيس مجلس الوزراء على دعم القيادة السياسية المتواصل لتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات الاستراتيجية، التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتوفير خدمات متطورة تلبي احتياجات المواطنين.

حضر الاجتماع المهندس شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.