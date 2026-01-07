قسد تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء حلب

استهدفت قوات سوريا الديموقراطية، اليوم الأربعاء، بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء مدينة حلب، وذلك بحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وأفادت الوكالة، بأن تنظيم قسد يستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء في المدينة ومحيط دوار الشيحان.

وشددت الوكالة على أن تنظيم قسد يواصل استهداف شارع النيل وحي السريان بقذائف الهاون والمدفعية.

ومن جانبها اتهمت قناة "الإخبارية السورية" قسد باستهداف الطرق التي يسلكها المدنيون الخارجون من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب.

ونقلت "سانا" في وقت سابق، عن "هيئة العمليات في الجيش العربي السوري" بيانا جاء فيه: "قريبا سيتم بسط الأمن والاستقرار في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود بالطريقة المناسبة لحماية الأهالي من بطش تنظيم قسد".

وأضاف البيان: "تنظيم قسد يستهدف الأهالي أثناء خروجهم من الأحياء لمنعهم من الخروج"، مؤكدا أن "الجيش العربي السوري لم يبدأ أي عمليات تقدم تجاه مناطق سيطرة تنظيم قسد، وما زال يؤمن خروج الأهالي من أحياء الأشرفية والشيخ مقصود".

وتأتي هذه التطورات عقب التصعيد المستمر خلال الأيام الماضية، حيث أعلنت وزارة الدفاع السورية يوم الاثنين، أن "قسد" استهدفت حاجزا للشرطة العسكرية قرب نقاط انتشار الجيش في محيط بلدة دير حافر شرق حلب، ما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود وإعطاب آليتين.



